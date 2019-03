La maldición de Glenn Close, o el Oscar que nunca llega

"No puedo más. No soporto la humillación", rugía Glenn Close en 'La buena esposa'. Parecía gritar así a la academia de Hollywoood porque no la nominan. No pasará de nuevo por una gala en la que no gana. Close tiene el dudoso récord de ser la actriz con más nominaciones y nunca haber ganado el Oscar.

Una maldición que podría acabar este año porque, a solo una semana de conocer a los candidatos de los Oscar, la actriz tiene todas las papeletas para conseguir su séptima nominación. Eso quiere decir que ha visto pasar el Oscar por delante de sus ojos la friolera de seis veces.