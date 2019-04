La magia de la música vuelve a resonar en el Monte de Gozo con un escenario casi mitológico para acoger el Festival O Son do Camiño

Vuelve la música al Monte do Gozo y lo ha hecho con la celebración del festival O Son Do Camiño, que se ha celebrado allí este fin de semana. Por el escenario han pasado The Killers o Lenny Kravitz. Los asistentes, sin duda, lo han pasado en grande.

"Se había generado una gran expectación y el público quería un evento así en Galicia", ha señalado Iván Méndez, director del festival.

El parque de Santiago de Compostela acogió en su día a Arkeid Faire o hasta los mismos Rolling Stones. El codirector de O Son do Camiño, Joaquín Martínez, ha contado que hacía "ocho años que no tenía actividad y mucha gente llega y descubre el espacio ideal para hacer un festival en Galicia".

Ahora, completamente rehabilitado, vuelve la música al Monte do Gozo con dos escenarios y una capacidad para 24.000 personas. "La idea desde el principio fue reactivarlo y convertir esta localización en un sitio perfecto para este tipo de grandes conciertos", ha explicado Iván Méndez.

Y con las ganas de la gente por volver al Monte do Gozo, esta vez las entradas del festival se agotaron en menos de dos horas. Mucho que ver tienen con eso los nombres que han pisado el escenario. Tres días en los que en este entorno gallego se ha vuelto bailar con la magia de la música.