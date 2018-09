La educación sigue manteniendo los estereotipos sexistas: hay una ausencia casi total de mujeres en los libros de texto

Con el nuevo curso toca estrenar libros de texto pero en la mayoría de materias la presencia de mujeres es anecdótica. "Hay una ausencia casi total de mujeres. Un 7,6% según un estudio que recogió todas las materias de 1º a 4º de ESO", explica Ana López Navajas, investigadora de la Universidad de Valencia.

"A lo largo de la historia ha habido mujeres escritoras, mujeres científicas, mujeres matemáticas, pero no aparecen" añade Carmen Heredero, de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Cuadros como el 'Retrato de una negra', de Guillemine Benoist o la obra de Artemisia Gentileschi son grandes desconocidas pero también hay escritoras. Dante, Petrarca, Bocaccio y Cristine de Pisard con 'La Ciudad de las Damas'. A partir de eso se inicia la disputa de las mujeres", señala Ana López. O figuras de la antiguedad como Ennheduana. "Es el primer autor conocido, hombre o mujer, el primero que tiene firma", añade.

Son sólo unos pocos ejemplos de una educación, afirman, que mantiene los estereotipos sexistas. "Se les está contando una unilateralidad desde el punto de vista masculino", indica Carmen Heredero.

Aseguran que no se trata de buscar una paridad y que es cierto que la producción femenina es menor pero que no se pueden obviar sus aportaciones. Desde el sector editorial aseguran que llevan años trabajando para que esto cambie. "No sólo es un tema que nos preocupa, sino que nos ocupa. Hemos llegado a adoptar compromisos", explica José Moyano, presidente de la asociación de editores ANELE.

La educación es el pilar fundamental para acabar con una sociedad machista, pero este curso ya estamos suspensos.