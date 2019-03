Interior prohíbe disfrazarse de guardia civil

“Con la nueva normativa toitos los gaditanos es que estamos encantados, no habrá guardias civiles ni disfrazados” cantan en broma un grupo de gaditanos pero la prohibición va muy en serio. Este año va a ser raro ver a guardias civiles sobre los escenarios del teatro Falla en Cádiz. El Ministerio del Interior acaba de aprobar una normativa por la que sólo los miembros del cuerpo pueden utilizar esa vestimenta.

Si aun así quieren ponerse el tricornio, sepan que tendrán que pedir permiso por escrito así que muchos ya están buscando una alternativa. Y tengan cuidado, porque da lo mismo que el traje se parezca más bien poco.

Algunos todavía no acaban de creerse la noticia. Eso le ha pasado a Juan Manuel, a base de ponerse el traje de la benemérita es conocido en Cádiz como El Sheriff: “Me dice ‘quillo’, que ya no te vas a poder vestir más de guardia civil y digo cómo que no, yo creía que era cachondeo, miré a ver si era el día de los inocentes por si era broma”.

Así que ya saben, elijan cualquier otra opción y si insisten en el de guardia civil disimulen a lo grande. Lo mismo así se libran de la multa.