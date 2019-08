El viernes 23 de agosto, los cantantes de SFDK eran los cabezas de cartel del festival barcelonés BioRitme. Sin embargo, será la última vez que acudan a este evento musical ya que la organización del mismo ha anunciado que no volverá a contratar al grupo de rap.

Todo se produjo, según un comunicado que el festival ha emitido a través de su perfil de Facebook, cuando una mujer acudió a uno de los Puntos Lilas contra las agresiones machistas y LGTBfóbicas y expuso que las letras del grupo "herían su sensibilidad".

Como respuesta a esto, y siguiendo su protocolo contra las agresiones machistas, la organización del festival solicitó reunirse con los miembros del grupo para realizar una formación de género, a lo que el equipo técnico de SFDK "se negó". La organización recalca que todos los artistas firman un contrato en el que una de las cláusulas hace referencia a este protocolo.

En el comunicado, BioRitme asegura que "los managers del grupo cuestionaron, ridiculizaron y desligitimaron la comisión de género del festival". Según BioRitme, la banda se negó a cualquier contacto hasta que les anunciaron la decisión de publicar un comunicado para "visibilizar la situación".

El equipo de SFDK decidió entonces que los artistas estaban dispuestos a hablar con la comisión de género, pero el festival consideró que "ante la actitud" del grupo" se debía poner fin al diálogo y difundir la situación igualmente.

Aunque la organización afirma que no buscan "iniciar una confrontación hacia el grupo SFDK", exponen que han decidido no volver a contratar al grupo. Por el momento, los cantantes de rap no han hecho declaraciones al respecto.