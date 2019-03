Fallece el cantante Manolo Escobar a los 82 años

El cantante, que sufría esa enfermedad desde hace años, ingresó en una clínica de Benidorm a comienzos de octubre, cuando tuvo que ser hospitalizado por una insuficiencia renal y tras haber sufrido "un pequeño ictus".



Fue dado de alta hace unos días y desde entonces se hallaba en su domicilio. Hace escasos días, su familia explicaba que el popular cantante de "Mi carro" y "Viva España" había superado ambas dolencias y que iba a ser dado de alta.



Escobar, que el día 18 cumplió 82 años, tenía incluso previsto retomar sus actuaciones "de cara al año que viene", según indicaba su sobrino y representante, Gabriel García. El 8 de octubre, el Gobierno catalán había otorgado al cantante, nacido como Manuel García Escobar en Las Norias de Daza, de El Ejido (Almería), la Medalla al Trabajo President Macià, que se sumaba a la Medalla de Oro del Trabajo, que le concedió en 2011 el Gobierno de la nación.



Escobar había emigrado con 14 años junto a sus hermanos, los guitarristas que al principio de su carrera le acompañaban en sus actuaciones, a Cataluña y vivió en Barcelona y Badalona. El cantante, con más de 80 discos editados, era uno de los intérpretes de copla y canción española más conocidos dentro y fuera de España, gracias a súper ventas como "Mi carro", "Porompompero", "La minifalda" y "Viva España".



No sabía qué canciones de su repertorio le gustaban más, pero sí las que menos, porque era, explicaba medio en broma, las que cantaba todos los días: "Estoy hasta las narices de cantarlas 5.000 veces", en alusión al "Porompompero", "Mi carro", "La minifalda", "Viva España" y "Madrecita María del Carmen".



De hecho, una vez, en un concierto en Benalmádena (Málaga) decidió no cantarlas, y luego sus fans se lo reprocharon de tal forma que decidió no volver a hacer "experimentos" y ser, por siempre y para siempre, "él mismo".