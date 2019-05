El museo que conserva sonidos 'en peligro de extinción': desde cassettes a máquinas de pinball

Este no es un museo cualquiera. De sus paredes no cuelgan cuadros de grandes pintores porque ni siquiera tiene paredes. Este es un museo de sonidos, de esos que algunos hemos conocido y que solo unos pocos recuerdan pero que no deberían olvidarse.

Son sonidos en peligro de extinción, porque la mayoría de lo que se ha registrado ya casi ni existe o son objetos de coleccionista. Todos están guardados en Conservethesound.de, una página web alemana que quiere que no nos olvidemos de los sonidos de toda la vida, como el de las cintas de cassette, las radios de dos pletinas o los teléfonos de disco.

Este proyecto busca conservar el sonido de la tecnología que hoy se considera arcaica, pero que existió y funcionaba. La iniciativa recoge el sonido de casi cualquier cosa: desde la manivela para subir una ventanilla de un coche, hasta una máquina de pinball, pasando por los teléfonos de dial y los mapas en papel, hoy sustituidos por los smartphones.

Los desarrolladores de este proyecto buscan patrocinadores para seguir conservando sonidos. Aún faltan unos cuantos que no se deberían olvidar, como la larga espera de un módem o ese juego que, de pequeños, nos hizo hasta soñar: el Tetris.