El Festival de San Sebastián homenajea a 'Fotogramas' con un documental: "Al que le guste el cine tiene que verlo"

El Festival de San Sebastián homenajea a 'Fotogramas' en su 70 aniversario. "Estábamos sedientos de glamour en aquella España tan triste", cuenta Maruja Torres recordando el lanzamiento. A través documental se repasa la trayectoria de la revista española más famosa del séptimo arte con la emblemática sección 'Mr. Belvedere'.

El misterioso personaje ha sido el encargado de responder a las preguntas que durante siete décadas han hecho los lectores y que vertebra la historia de Fotogramas.

Maruja Torres, excolaboradora de Fotogramas, afirma que "lo que tenía el consultorio era eso, era una casa de acogida donde una persona que había ido solita en el mundo a ver una película de Ingmar Bergman entre 300 tarugos que se habían quejado y no la entendían... ¡Y a mí me ha gustado! pues le escribo a Mr. Belvedere y se lo cuento que no soy la única rara".

Actores como Carmen Maura, Secun de la Rosa o Marisa Paredes recuerdan algunas de las cartas que enviaban los fieles seguidores de la publicación. Sergio Oakman, director y escritor de 'Querido Fotogramas', cuenta que "el criterio fue elegir gente que al principio de sus vidas en algún momento fue lector de 'Fotogramas' y muchos de ellos se acercan al cine a partir de ser lectores de la revista".

Un repaso por los mejores momentos del séptimo arte con un publico objetivo muy definido: "Si le gusta el cine vea el documental, si no le gusta el cine váyase por ahí a tomar copas".