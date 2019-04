Nik West al bajo o el día que Prince me cambió la vida

LLEGA A ESPAÑA NIK WEST, UNA DE LAS BAJISTAS MÁS ESPECTACULARES DEL MUNDO

Nik West nunca olvidará el día que Prince le llamó para tocar. Sonó el teléfono justo en el momento en el que ella veía el último vídeo del genio de Minneapolis. Desde entonces no ha parado. Ha acompañado a John Mayer o Dave Stewart (Eurythmics) antes de lanzar sus propios trabajos: uno de ellos incluye una versión de 'Back in black' (AC/DC) que no te dejará indiferente. Este lunes abre la 10º edición del Ciclo 1906 en el Teatro Lara de Madrid.