La desarfortunada versión de 'La chica de ayer' de Enrique Iglesias se vuelve viral

La actuación desafortunada de Enrique Iglesias interpetando 'La chica de ayer' en el Starlite Festival Marbella arrasa en la redes sociales. Los asistentes capturaron con sus teléfonos móviles el momento que ya ha sido cuestionado por el publico en la redes.

La interpertación resultó bochornosa, Iglesias paracía estar tomándola con sus auriculares y no conseguía captar el tono de la canción. No supo salir de aprieto e cantó la canción conuan entonación que no era la correcta.

Sim embargo, Enrique Iglesias sigue cosechando éxitos con otros temas en todo el mundo. La versión en español de 'Bailando' logró superar los mil millones de visitas en YouTube y es la única canción en español de los 10 vídeos más vistos en esa plataforma, en la que sigue en cabeza el coreano Psy, con su tema Gangnam Style.

"Muchísimas gracias por lograr que #Bailando versión en español llegara a 1 billón de visitas", afirmó el cantante en un tuit en la red social. YouTube recuerda en su blog que "Gangman Style" fue el primer vídeo en superar los mil millones de visitas en diciembre del 2012, seguido de "Baby", de Justin Bieber, que rebasó la barrera de los mil millones de visitas el año pasado.