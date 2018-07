David Fernández, artista contratado por Carmena para la cabalgata: "Será una de las performances más surrealistas y cañeras"

NO OBSTANTE, EL 'OUTISIDER' TILDA LA FIESTA DE 'CASPOSA'

David Fernández es uno de los artistas contratados por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para dar vida a la cabalgata que recorrerá las principales calles de la capital madrileña. Actor, músico y bailarín, Fernández señala en su blog personal que este año "la cabalgata estará llena de artista experimentales y del mundillo alternativo" para realizar lo que, asegura, será una de las "performances más cañeras que me he metido entre pecho y espalda". No obstante, Fernández señala que "los outsiders aborrecemos a los reyes magos y lo que representan" y tilda el evento de "casposo".