Alfonso Alonso pide a Fran Rivera que "reflexione" por torear con su hija en brazos

El ministro de Sanidad Alfonso Alonso considera que "no es adecuado poner en riesgo a los menores", en relación con la decisión del torero Fran Rivera de torear con su hija de cinco meses en brazos, y opina que basta con "un toque de atención" al padre.

Alonso ha explicado que el Observatorio de Infancia dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que preside en funciones, "lo está mirando", aunque cree que "no hay que ir mucho mas allá que ese toque de atención".



"No es adecuado en ninguna circunstancia, por tanto yo creo que es bueno que haga una reflexión el padre, de no poner en riesgo a su hija", ha señalado. Según Alonso hay que tener en cuenta que "Paquirri" es una persona "con una pericia y un conocimiento y que considera que no sufrió mayores riesgos". "No es como si lo hiciéramos cualquiera de nosotros", ha concluido.