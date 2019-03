Una agencia lleva más de 40 años encontrando modelos feos

Son feos, sin eufemismos y sin pretender ofender a nadie pero así son los modelos de una agencia inglesa. "La razón para usar la palabra feo es por qué no, es una palabra con mucha fuerza".

El dueño de la agencia la creó hace 44 años porque estaba harto de que los anunciantes le pidieran caras distintas y se pasase días buscando por las calles. Puso un anuncio en el periódico pidiendo gente especial y recibó una avalancha de solicitudes y comprendió que quizá había un filón por explotar.

Una de las estrellas de la agencia es Del. "Tiene los dientes feos, orejas grandes no es lo que la gente llamaría un tío guapo, es realmente feo pero es genial, me encanta su cara".

Sin embargo ellos no se llamarían feos: "Yo no me veo como un tio feo, yo me veo atractivo, soy modelo ¿no?"

Y vaya si lo es. Ha trabajado para Calvin Klein y Diesel. Las empresas sólo tienen que meterse en la web de la agencia y buscar las fichas de los modelos a su gusto. Tan bien se le da a la agencia encontrar gente distinta, que incluso colabora con el libro 'Guinness de los récords'.



Algunos de los modelos tienen, por ejemplo, el récord del mundo en poner caras.