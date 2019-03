Adiós Paco de Lucía, "ráscale en el cielo"

Quienes le conocieron siguen conmocionados. Estrella Morente llegaba triste hasta el Palau de la música de Barcelona para rendirle homenaje. Visiblemente emocionada le dedicó unas palabras, "la música vive un día muy delicado, no hay nadie en el planeta que no sepa lo que ha sucedido, no es necesario explicarlo".



Alejando Sanz ha visitado a su familia en Madrid y allí ha declarado que "es muy gratificante ver cómo todo el mundo le quiere y festeja su figura y su vida"



Sólo hay que echar un vistazo a los medios de todo el mundo par comprobar qué ha significado el músico. Espíritu libre le llaman en la prensa alemana, maestro en la italiana y genio en Venezuela.



Carlos Santana también ha mostrado su afecto, con él Paco de Lucía tocó en alguna ocasión. En su cuenta de Twitter ha expresado que "el rey maestro del flamenco gitano está en el cielo ahora. Paco de Lucía, te quiero con todo mi corazón, ráscale en el cielo".