Por tres euros se puede poner nombre a los cráteres de Marte

Ahora se puede bautizar la superficie de marte. Una empresa americana ha creado una página web, para que cualquiera pueda ponerle nombre a los cráteres del planeta rojo. Desde 5 dólares y hasta 5.000 dólares, según el tamaño,nombres como Sofía y Roberto o Eros Ramazzotti ya aparecen al lado de los de los científicos Newton o Copérnico. La idea promocionada por Alan Stern, ex-científico de la NASA, pretende recaudar más de 7 millones de euros para la exploración espacial privada. Una maniobra comercial que, eso sí, no tendrá ningún reconocimiento oficial.

Vamos, que poner nombres a los cráteres de marte o bautizar estrellas por un módico precio no tiene ningún reconocimiento oficial por la Unión Astronómica internacional. Pero tampoco está claro si son iniciativas ilegales. Porque aún no existe una legislación espacial vigente, sólo hay una premisa clara. Según un experto"todo lo que es fuera de la Tierra, es de la humanidad, no puede haber propietarios y nadie puede llegar a la luna y decir esta Luna es mía".

Pero los futuros proyectos de minería en la superficie lunar o en asteroides, así como la de misiones para establecer asentamientos en marte, obligan a pensar en una futura regulación espacial. Quizá por eso, desde hace unos años reuniones internacionales ya plantean resolver problemas legales más cercanos como quien debe recoger la basura espacial que rodea nuestro planeta.