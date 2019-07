Provocadora fuera y dentro del escenario, los estilismos de Jennifer López nunca han pasado desapercibidos, pero concretamente un vestido verde de Versace fue una auténtica revolución en Internet. No era ni su primera ni su segunda opción para la gala, pero JLo escogió a última hora dicha pieza para asistir a los Grammy del año 2000.

Con él posó en la alfombra roja y con él subió al escenario a entregar un premio. Todos miraban a Jennifer y al día siguiente todos la buscaban en Internet.

En menos de 24 horas, la imagen de la diva del Bronx con el vestido fue descargada más de 600.000 veces de la página web de los Grammy. Era todo un filón. Y, en el año 2000, con un buscador sólo para texto, los desarrolladores de Google pensaron que se estaban perdiendo algo.

Por eso, decidieron indexar fotografías y así, meses más tarde, nació la herramienta que hoy conocemos como "Google Imagenes". Ni siquiera ella, la causante de todo, lo sabía entonces. Lo confesó un directivo del buscador más famoso 15 años después.

Y eso que JLo a punto estuvo de no ponerse el vestido, porque era un look repetido. Ya lo habían llevado otras tres mujeres ese mismo año y su estilista no quería que ella fuese la cuarta en discordia. No le hizo caso, y menos mal.

Jennifer López tuvo tanto éxito con su pieza de Versace que después se ha puesto vestidos parecidos en el escenario. También se pueden comprar "imitaciones" por unos 6.000 euros. Pero este, el original no está a la venta. Está a buen resguardo guardado en su armario.