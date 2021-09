Este mediodía, durante varios minutos, los usuarios de Instagram, red social perteneciente a Facebook, han notado cómo la aplicación les daba error a la hora de acudir a su 'feed'.

Los fallos han empezado en torno a las 12 de la mañana, de acuerdo con el portal Downdetector, especializado en notificar los fallos que transcurren en las principales plataformas digitales del mundo. En este caso, la página web ha informado de que los problemas más notificados se han producido en los servicios de carga, el uso de la APP y la conexión con el servidor.

Por el momento, la compañía no ha expuesto ningún mensaje oficial sobre los motivos del fallo, aunque algunos usuarios ya están recuperando la normalidad en la red social. Tal y como muestra Downdetector, se trata de una caída que ha tenido repercusiones a nivel mundial. Así, los usuarios que han intentado acceder se han topado en sus pantallas con un mensaje de Facebook, en el que se podía leer: "Ha ocurrido un error".

Cómo encontrar fallos en las redes sociales

Como decíamos, mediante Downdetector puedes buscar problemas en todo tipo de plataformas, desde Spotify hasta el videojuego de ‘Fortnite’. Además, no deja espacio a dudas: si algún servicio ha fallado, verás un mensaje al principio de la página en el que se lea: "Possible problems at Instagram", por ejemplo.

Por otro lado, también puedes ver un mapa con ciertas zonas coloreadas. De este modo, aquellas que tengan partes coloridas, serán las que han registrado alguna caída (habitualmente parcial) de los servicios. En este enlace puedes consultar el mapa de Instagram para España.