Las estrellas fugaces más esperadas del año ya se pueden apreciar en el cielo por las noches pero el mejor momento para observarlas aún está por llegar. En este sentido, las Perseidas serán más visibles y abundantes la noche del sábado 12 al domingo 13 de agosto y muchos españoles aprovecharán el buen tiempo nocturno para salir por las noches en busca de alguna de las lágrimas de San Lorenzo y así pedir un deseo.

Se trata de una observación astronómica en la que se recomienda no llevar ningún instrumento óptico, ni telescopio, ni prismáticos, ni nada que te limite el campo de visión, porque son fenómenos totalmente imprevisibles y pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar del cielo, aunque provienen de la constelación Perseo. No obstante, también es favorable ubicarse en un sitio con poca contaminación lumínica con el fondo del cielo lo más oscuro posible y no utilizar las linternas de los móviles, porque de alguna manera la luz blanca nos contrae la pupila.

En este sentido, los mejores lugares en España para observar las estrellas fugaces son los pueblos ya que cuentan con muy poca contaminación lumínica y desde'Los pueblos más bonitos de España'han organizado el evento 'El pueblo de los deseos' que se celebrará en doce pueblos seleccionados durante la noche del 12 de agosto. En cada localidad, habrá actividades y el público podrá depositar los deseos en un papel que a partir de las doce de la noche, se quemarán a la espera de que se cumplan. Estos son los pueblos escogidos y los eventos programados.

Aínsa (Huesca) : de 12:00 h a 00:00 h los habitantes y turistas podrán depositar su deseo en la Plaza Alfonso I, junto a la Iglesia. Además, a las 22:30 horas se celebrará la actividad 'Cuentos encantados con Loreto Gabarre "Turismo con Alma"'

: de 12:00 h a 00:00 h los habitantes y turistas podrán depositar su deseo en la Plaza Alfonso I, junto a la Iglesia. Además, a las 22:30 horas se celebrará la actividad 'Cuentos encantados con Loreto Gabarre "Turismo con Alma"' Covarrubias (Burgos) : en esta localidad a las 23:00 horas se podrán ver las perseidas desde la plaza de Doña Urraca y se podrán depositar los papeles en este mismo lugar y horario.

: en esta localidad a las 23:00 horas se podrán ver las perseidas desde la plaza de Doña Urraca y se podrán depositar los papeles en este mismo lugar y horario. Culla (Castellón) : a lo largo de toda la jornada hasta las 23:00h, se podrá depositar los deseos en el el arco gótico de 'el Perxet'. Luego, a partir de las 23:00 horas, se procederá a la quema de deseos en 'el Terrat' junto a la iglesia parroquial.

: a lo largo de toda la jornada hasta las 23:00h, se podrá depositar los deseos en el el arco gótico de 'el Perxet'. Luego, a partir de las 23:00 horas, se procederá a la quema de deseos en 'el Terrat' junto a la iglesia parroquial. Frías (Burgos) : se podrá depositar los papeles en el aljibe del castillo del pueblo durante todo el día y se llevará a cabo la quema a las 00:30 horas en el patio de armas del castillo. Además, de 8:00 horas a 00:30 horas en el aljibe del castillo se celebrará un evento 'chill out' para la observación de los meteoros.

: se podrá depositar los papeles en el aljibe del castillo del pueblo durante todo el día y se llevará a cabo la quema a las 00:30 horas en el patio de armas del castillo. Además, de 8:00 horas a 00:30 horas en el aljibe del castillo se celebrará un evento 'chill out' para la observación de los meteoros. Medinaceli (Soria) : al lado de la fuente del campo de San Nicolás, se podrá entregar los deseos y la quema se llevará a cabo a las 00:00 horas en la fuente del campo de San Nicolás.

: al lado de la fuente del campo de San Nicolás, se podrá entregar los deseos y la quema se llevará a cabo a las 00:00 horas en la fuente del campo de San Nicolás. Molinaseca (León) : en la pista, junto a la piscina fluvial de Molinaseca, se podrá depositar el deseo en papel.

: en la pista, junto a la piscina fluvial de Molinaseca, se podrá depositar el deseo en papel. Morella (Castellón) : se podrá depositar los deseos en el portal dels Estudis a las 23:00 horas. A partir de esa hora se realizará un paseo por la Alameda con observación de las lágrimas de San Lorenzo, al finalizar observación astrológica con telescopio.

: se podrá depositar los deseos en el portal dels Estudis a las 23:00 horas. A partir de esa hora se realizará un paseo por la Alameda con observación de las lágrimas de San Lorenzo, al finalizar observación astrológica con telescopio. Nuevo Baztán (Madrid) : Se realizará el deposito a partir de las 23:00 y luego la quema de los deseos en el Parque Memoria de las víctimas del terrorismo. Asimismo, a las 21:00 habrá un espectáculo musical de la Dj SusanaValenti.

: Se realizará el deposito a partir de las 23:00 y luego la quema de los deseos en el Parque Memoria de las víctimas del terrorismo. Asimismo, a las 21:00 habrá un espectáculo musical de la Dj SusanaValenti. Olivenza (Badajoz) : se podrán entregar los deseos en el buzón de deseos habilitado en la Plaza de la Constitución a las 21:00 horas. Luego a las 23:00 se realizará la quema.

: se podrán entregar los deseos en el buzón de deseos habilitado en la Plaza de la Constitución a las 21:00 horas. Luego a las 23:00 se realizará la quema. Ponte Maceira (A Coruña) : en la puerta de entrada a la capilla de San Blas se podrán depositar los papeles que luego se quemarán al lado del puente del pueblo.

: en la puerta de entrada a la capilla de San Blas se podrán depositar los papeles que luego se quemarán al lado del puente del pueblo. Vejer de la Frontera (Cádiz) : los deseos se podrán depositar en los tres buzones o urnas de los deseos ubicados en la Oficina de Turismo, el Castillo y en Artesanía Juan Mª (junto al arco de la Villa). A las 21:00 se llevará a cabo una reunión para disfrutar de los meteoros y las vistas panorámicas desde el pueblo. En este mismo lugar se quemarán los deseos a las 00:00 horas y habrá una merienda. No obstante, en esta localidad, la actividad está bajo reserva y cuenta con un precio de 10 euros.

: los deseos se podrán depositar en los tres buzones o urnas de los deseos ubicados en la Oficina de Turismo, el Castillo y en Artesanía Juan Mª (junto al arco de la Villa). A las 21:00 se llevará a cabo una reunión para disfrutar de los meteoros y las vistas panorámicas desde el pueblo. En este mismo lugar se quemarán los deseos a las 00:00 horas y habrá una merienda. No obstante, en esta localidad, la actividad está bajo reserva y cuenta con un precio de 10 euros. Zahara (Cádiz): los papeles se depositarán desde el 5 de agosto hasta el 12 por la noche en el "Olivo de los Deseos" situado en la Plaza del Rey y la quema de las 00:00 horas se realizará en la Fuente de la Plaza del Rey a las 23:59h. Por otro lado, el mismo sábado 12 en torno a las 22:00 horas tendrá lugar un cuentacuentos de fantasía, "La Leyenda de la fuente de los deseos".

Muro de los deseos 'online'

A pesar de que tu pueblo no esté incluido en la lista señalada, se ha creado un “Muro de los Deseos” online en el que puede participar cualquier persona. Para ello habrá que registrarse y rellenar el formulario, dinos de dónde eres y en qué pueblo te encuentras durante esta noche tan especial. A partir del 13 de agosto se podrá entrar de nuevo con el nombre y contraseña para asegurar que se ha cumplido o no.