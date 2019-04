Descubren una nueva especie de gusano gigante que vive dentro de una concha en forma de colmillo

Un equipo internacional de investigadores ha estudiado una especie nunca antes analizada: un animal como un gusano gigante, negro y que vive en el barro. Los hallazgos, dirigidos por científicos de la Universidad de Utah, la Universidad de Northeastern y la Universidad Drexel, en Estados Unidos; y la Universidad de Filipinas y la Universidad Estatal Sultan Kudarat, en Filipinas, se detallan en la edición digital de 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Sin embargo, ya se conocía la existencia de la criatura durante siglos.

De tres a cinco pies (de 91 a 152 centímetros) de largo y una concha en forma de colmillo que envuelven el animal, se documentó por primera vez en el siglo XVIII. "Las conchas son bastante comunes --comenta el investigador principal Daniel Distel, profesor de investigación y director del 'Ocean Genome Legacy Center' de la Universidad de Northeastern--. Pero nunca hemos tenido acceso al animal que vive dentro".

El hábitat preferido del animal no estaba claro, pero tras la visualización de un documental que se emitió en la televisión filipina, en el que se mostraban extrañas criaturas plantadas, como zanahorias, en el barro de una laguna poco profunda, los científicos pusieron en marcha una expedición y encontraron especímenes vivos de 'Kuphus polythalamia'.