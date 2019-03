Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este martes 12 de marzo

| Puedes ver las noticias más importantes del lunes 11 de marzo al pinchar en el enlace |

Puigdemont volverá a Cataluña con "inmunidad" si logra ser eurodiputado

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se presenta como cabeza de lista de JxCat en las próximas elecciones europeas, y si consigue salir elegido, ha afirmado que volverá a Cataluña con la "inmunidad" que eso le otorgará. Además, Puigdemont ha recalcado que es "un ciudadano absolutamente libre" y que no existe ningún “argumento jurídico" que le imposibilite ser candidato. Puedes escuchar en el vídeo superior su declaración.

Familiares de víctimas de la Guerra Civil acceden por primera vez a la cripta del Valle de los Caídos

Seis familias del municipio zaragozano de Calatayud han sido las primeras en acceder al interior de la cripta del Valle de los Caídos para localizar los restos de sus familiares. En el enlace puedes ver las imágenes de la entrada de los familiares a la cripta del Valle de los Caídos.

El sueldo de Sáenz de Santamaría en Cuatrecasas es "confidencial"

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llevará el área de transparencia del famoso bufete de abogados Cuatrecasas, aunque no se conocerá su salario, según ha publicado 'elPlural.com'. Desde el bufete explican que su cargo no tiene un retribución fija.

Así vivió el padre de Julen la caída del pequeño al pozo de Totalán

El padre de Julen, José Roselló, declaró ante la jueza lo sucedido el día que Julen cayó al pozo, como se puede ver en el vídeo inferior. Roselló explicó que el dueño de la finca sí le habló de la existencia de varios pozos, pero que él “no sabía exactamente dónde estaban ubicados". También ha declarado el excursionista que auxilió a los padres de Julen: "Le dije a José que meter un tubo en el pozo iba a ser peligroso", como puedes ver en el vídeo inferior.

La luz subirá un 4% a partir del mes de abril

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ha confirmado la subida de la factura eléctrica en un 4% a partir del mes de abril. El Gobierno no ha podido renovar las medidas para contener su precio: “La prórroga acaba ahora, tras pasar seis meses, y no teníamos respaldo parlamentario al no aprobarse los Presupuestos. No teníamos margen de maniobra", ha explicado la ministra.

