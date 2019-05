La alcaldesa y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena, se encontraba en un acto en el barrio de Moratalaz cuando una decena de activistas de 'Stop Desahucios' ha irrumpido al grito de "No toleramos ni un desahucio más", como muestra el vídeo anterior. Carmena ha pedido a los manifestantes que le dejaran continuar con el acto y les ha emplazado a mantener una reunión para atender sus reivindicaciones. Este escrache ha sucedido un día después del escrache que sufrió la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid Begoña Villacís, quien se vio acorralada en la madrileña pradera de San Isidro por un escrache de la misma plataforma. Villacís ha mostrado su rechazo a estas acciones en Al Rojo Vivo, lo puedes ver a continuación: "Me intentaron intimidar, no olvidaré nunca esa caminata".

Se encontraba en paradero desconocido desde 2002, pero hoy el exjefe político de ETA, José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, alias 'Josu Ternera', ha sido detenido finalmente después de 17 años de búsqueda. En una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Interior francesa y de la Guardia Civil española, el exdirigente etarra ha sido localizado y detenido en la calle, en la localidad francesa de Sallanches, en la zona de los Alpes. Josu Ternera fue el encargado de poner voz a la declaración de disolución y desmantelamiento de la banda terrorista en mayo de 2018.

La vicesecretaria general del PP, Andrea Levy, quiere centrarse en las elecciones municipales y por ello ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados. Levy es candidata en las listas del PP del municipio madrileño como número dos, detrás del candidato a la alcaldía José Luis Martínez Almeida. La decisión se ha conocido esta misma mañana, como hemos contado en Al Rojo Vivo.

El PSC no se rinde tras el veto a Miquel Iceta en el Parlament y ha anunciado que este jueves pedirá amparo al Tribunal Constitucional y que esperará a que resuelva el recurso para decidir si presenta otro nombre, a pesar de que las Cortes se constituyen el próximo martes. Lo ha contado el propio Iceta en rueda de prensa, donde ha calificado al grupo soberanista de tener una "actitud sectaria". En el vídeo te contamos cómo ha sido la votación por la que las fuerzas independentistas han bloqueado en el Parlament la designación de Iceta como senador.

Fue en una cena con simpatizantes de extrema derecha en noviembre de 2018 en la que se grabó el vídeo siguiente y que publica hoy Antonio Maestre en 'La Marea'. Javier Ortega Smith, candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, ensalzó la figura del dictador José Antonio Primo de Rivera en su discurso, en el que regaló halagos al dictador como que "es uno de los grandes hombres de la historia de España, un magnífico abogado" o "un magnífico patriota".

Hoy hemos conocido más información de cómo será la presencia de los presos del 'procés' en la sesión constitutiva del Congreso. Tras la decisión del Tribunal Supremo, que permitió su salida de prisión a dicha sesión para recoger sus actas, sabemos que lo harán rodeados de un dispositivo de seguridad especial. Serán trasladados desde Soto del Real en un coche camuflado de la Guardia Civil y se les retirarán las esposas al entrar en la Cámara Baja. Se desconoce cómo accederán hasta el hemiciclo.