Estas son las seis noticias más importantes de este martes 17 de abril de 2018

Cristina Cifuentes duda sobre si acabará la legislatura como presidenta: "No está en mi mano"

Cristina Cifuentes ha asistido a un acto de entrega de premios en el que ha contemplado la posibilidad de no estar al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre. Unas palabras que se producen tras decir durante la mañana de este martes que entre sus planes no entra dimitir porque no ve ningún motivo.

El Supremo avala que el juez Llarena impute a Puigdemont por rebelión y critica al tribunal alemán

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado la contestación a un recurso del que fuera presidente de la ANC Jordi Sánchez para rebatir al tribunal alemán Schleswig-Holstein, que rechazó entregar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por rebelión, y reprocharle que comparara el 'procés' soberanista en Cataluña con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt, tal y como señalaron dichos magistrados en su resolución.

La invitó a su piso tras una noche de fiesta y allí fue violada por tres hombres: el relato de la joven agredida en Alicante

Nuevo caso de agresión sexual en grupo a una chica este fin de semana en Alicante: la joven, de 19 años, denunció que conoció a un chico en una discoteca, después se fue con él a su piso y ahí, otros tres hombres la agredieron sexualmente. Uno de ellos ha sido detenido cuando intentaba huir a Argelia.

La Feria de Abril de Sevilla pone en marcha un 'punto morado' de ayuda a víctimas de violencia machista

Desde que arrancó la Feria de Abril de Sevilla, el 'punto morado' está en marcha para atender a víctimas de acoso o violencia machista. Además, repartidas por todo el recinto, hay chicas con brazaletes morados para ayudar.

Salen a la luz los audios del maquinista que localizó el cuerpo de Lucía Vivar: "He visto un bulto y voy a mirarlo"

Salen a la luz parte de las conversaciones que se mantuvieron entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes que pasaron por el punto en el que se perdió la pista de Lucía Vivar, la niña de cuatro años fallecida el pasado verano en Pizarra, Málaga.

Aznalcóllar, el mayor desastre medioambiental en España, cumple 20 años y aún faltan 50 para que se recupere todo

Se cumplen 20 años del mayor desastre medioambiental en España. La rotura de una enorme balsa de lodos tóxicos contaminó gravemente el entorno del Parque Natural de Doñana. Llegó a afectar a casi 3.000 hectáreas. Estos vertidos destruyeron 200 fincas agrarias y toda la actividad minera y económica de Aznalcóllar.