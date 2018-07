Algo está cambiando en el mundo del automóvil. Prácticamente todos los fabricantes han asumido que el siguiente paso dentro de la movilidad terrestre pasa por la necesidad de utilizar la electrificación como el futuro de sus tecnologías de propulsión, incluido de aquellos vehículos que representan la parte más deportiva y visceral de cada uno de los fabricantes. BMW ha sido el último en reconocer que sus modelos de altas prestaciones pasarán por esta transición durante la próxima década.

Una de las últimas declaraciones por parte de Frank van Meel a la publicación norteamericana Car&Driver refrendaban la decisión por parte de la marca alemana de que sus modelos comiencen con un proceso paulatino de electrificación que culminará con todos los modelos de la gama recibiendo este tipo de tecnología, incluyendo los modelos de más altas prestaciones de su gama firmados con las ‘M’ de BMW Motorsport.

Van Meel no entró a valorar qué tipo de electrificación podría tener cada uno de ellos, ni las configuraciones por las que apostará el gigante bávaro, únicamente se reafirmo en que había llegado el momento de empezar a imaginar un futuro en el que el catalogo de BMW cuente con los datos de potencia en kW, más allá de los caballos de vapor que hasta ahora figuraban en las descripciones técnicas.

BMW apunta a una electrificación completa de sus vehículos más prestacionales para 2030 | Centímetros Cúbicos

¿Qué grado de inmediatez tiene esta decisión de electrificar toda la gama más prestacional? El CEO de BMW M ha reconocido que el brazo más deportivo del fabricante teutón no se precipitará, sino que se tratará de marcar los tempos correctos hacia dicho futuro, especialmente fijándose en la evolución de las batería y motores eléctricos, por el momento demasiado pesados para no alterar el carácter y las prestaciones de sus purasangres: “si fabricamos un M electrificado, tiene que sentirse como cualquier otro M”. Precisamente la hibridación fue una de las opciones que se contempló en el diseño del BMW M4 GTS, aunque fue desechada al creer que todavía no estaba listo para ello.

Otro de las grandes incógnitas por parte de la marca será el de precisamente decidir qué arquitectura emplear para cada uno de los vehículos deportivos, especialmente en el caso de las versiones más pequeñas, los BMW Serie 1 y Serie 2, los cuales recurrirán previsiblemente a la tracción total como alternativa a las versiones más convencionales de tracción delantera.