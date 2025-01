Es uno de los SUV coupé más baratos del mercado, y aspira a ser el rey de los Volkswagen en España en el 2025

Con el 2024 acabado, es buen momento para hablar de expectativas. En lo que nos ocupa, de modelos que pueden dar en este 2025 un salto cualitativo en todos los sentidos. Uno de ellos es el Volkswagen Taigo, que se fabrica en España como os hemos indicado otras veces. Hablamos de un SUV coupé que presume de accesibilidad, una personalidad marcada, dinamismo y comodidad dispuesto a llevar al coche del pueblo a lo más alto en el mercado de nuestro país.

Influenciado por el T-Cross

Estéticamente, el Volkswagen Taigo bebe del T-Cross en cuanto al lenguaje de diseño. Eso sí, su carrocería presenta una caída de techo más acentuada y su calandra se ve más escurecida. Asimismo, los faros tienen unas ópticas más rasgadas. Más allá de esta comparación, su paragolpes es agresivo gracias a los prominentes faros antiniebla que presenta. Por detrás, exhibe carácter deportivo gracias a detalles como su spoiler ubicado sobre el portón del maletero y su difusor.

Dicho esto, hay que indicar que cuenta con 4,27 metros de longitud, 1,51 metros de altura, 1,76 metros de anchura y una distancia de ejes cifrada en 2,57 metros para acoger a cinco personas en el habitáculo. Unos datos que le sitúan como el SUV compacto más largo de Volkswagen.

Confort y tecnología a bordo

El interior del Volkswagen Taigo desprende un aroma familiar que tiene en la comodidad y un eficiente repertorio tecnológico sus mayores apoyos. De esta forma, encontramos su Digital Cockpit de 10 pulgadas, un sistema de infoentretenimiento que puede contar con una pantalla HD de 6,5, 8 ó 9,2 pulgadas y una interfaz intuitiva y sencilla a todas luces. Cabe decir también que su conectividad es compatible tanto con Apple CarPlay y Android Auto.

El conductor se pone a los mandos de un volante multifunción y, opcionalmente, puede disfrutar de un climatizador con controles táctiles y deslizadores de buen tacto. Como también es opcional su enganche para remolque. En el maletero se puede almacenar de partida unos 440 litros de pertenencias y hasta 1.222 si se quiere abatir los respaldos de los asientos posteriores. Por otra parte, su oferta de motores es de combustión, con unidades de gasolina con tres y cuatro cilindros de 95 a 150 CV de potencia.

La oferta: disponible desde 20.800 €

Con todo lo dicho hasta ahora, el Volkswagen Taigo puedes hacerlo tuyo a un precio tan interesante de 20.800 €, precio que corresponde a la versión de acceso equipada con motor 1.0 TSI 70kW (95CV) asociado a una transmisión manual de 5 velocidades. No obstante, con My Way y Volkswagen Financial Services puedes financiarlo en 36 cuotas de 140 € mensuales.