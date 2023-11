Toyota quiere cerrar el año en el WRC con un Hat-Trick en Japón

Cada vez son más sólidas las bases de un posible triplete de Toyota GAZOO Racing en su prueba de casa. Aunque la estructura dirigida por Jari-Matti Latvala siempre ha considerado como sus ‘carreteras de casa’ las pistas de tierra de alta velocidad del Rally de Finlandia, en parte porque la sede de la estructura se sitúa en Jyväskylä, mismo escenario que hace de base del 1.000 Lagos, estaba claro que uno de los debes que le quedaban a la marca nipona era el de conseguir el triunfo en el País del Sol Naciente.

Tras el doblete conseguido en 2022 por Hyundai Motorsport, Toyota llegaba a Japón con los títulos de constructores, pilotos y copilotos ya en el bolsillo, deseando desquitarse de que en el de Europa de Central ya tuvieran que ceder la victoria para que Rovanperä y Jonne Halttunen certificasen de forma definitiva su bicampeonato intercontinental. Ahora, con vía libre para arriesgar y sin Thierry Neuville y Dani Sordo en las quinielas tras sus respectivos accidentes del viernes, todo parece estar destinado para ver a Toyota culminar un Hat-Trick frente a la apasionada afición local.

Escaso consuelo de Lappi con su scratch en el TC16 | Hyundai Motorsport

No ha habido cambios prácticamente en los puestos del podio provisional, con Elfyn Evans conservando la primera plaza por delante de Sébastien Ogier y del propio Kalle Rovanperä. El galés está gestionando lo mejor posible su colchón cuando todavía restan seis especiales y ochenta kilómetros competitivos para poner el punto y final a esta temporada del WRC.

Sí que habría muchos más movimientos a sus espaldas, con Esapekka Lappi alcanzando la cuarta posición como primer Hyundai clasificado (único en los puestos de puntos) después de superar a los pilotos de la categoría Rally2 que se habían colado aprovechando las difíciles condiciones meteorológicas y de visibilidad de la etapa del viernes, la más larga del itinerario. Andreas Mikkelsen, Grégoire Munster y Nikolay Gryazin caían en la general, mientras que Takamoto Katsuta se empleaba a fondo para tratar de alcanzar a un Ott Tänak que está viviendo con impotencia su despedida de M-Sport Ford.

Tänak trata de retener el quinto en su adiós a Ford | M-Sport

Los tres competidores se sitúan en un rango de apenas 40 segundos y Katsuta ya había amenazado la posición del Campeón del Mundo de 2019 a través de una racha de tres scratchs consecutivos que le permitían cerrar parte de la brecha, mientras que Tänak se defendía mínimamente en el Toyota Stadium al lograr sacarle otro segundo a Takamoto.

Sería de nuevo una jornada polémica para el Rally de Japón, comenzando el día con susto al encontrarse Thierry Neuville con uno de los coches de la caravana de seguridad quedándose parado en mitad del recorrido. El belga, que ya fue muy crítico con las condiciones en las que se estaba disputando la prueba asiática, no se podía creer una situación de dicha peligrosidad, al parecer derivada porque el coche cero se había detenido a recolocar a unos aficionados en una situación peligrosa y, aunque el tramo se había visto retrasado en su inicio, no tuvo tiempo o padeció algún tipo de problema que no le permitió realizar la segunda mitad del recorrido del TC9. De nuevo Bandera Roja.