Sébastien Loeb completa la remontada y espera el error de Al-Attiyah

El Empty Quarter no fue lo esperado, no al menos a lo que se refiere a las categorías de motos y de coches, las cuales superaron la etapa Maratón prácticamente sin despeinarse en el grupo de favoritos. Incluso no pasó demasiada factura a los responsables de abrir pista en ambos pelotones, algo que permitió por ejemplo a Sébastien Loeb continuar con su racha de triunfos parciales de forma consecutivos y elevarlo hasta la cifra de cinco, seis en lo que llevamos de este Rally Dakar 2023.

El piloto francés ha cumplido con esa tarea de alcanzar al ocupante hasta hoy de la segunda posición de la general, Lucas Moraes, el cual no ha podido responder al ritmo que ha imprimido Loeb especialmente durante esta segunda mitad de carrera, una vez que su edición ya había quedado completamente condicionada por los múltiples pinchazos del segundo día, el fallo en la dirección asistida y el vuelco en la quinta etapa.

Muy inteligente, Nasser no ha entrado a la disputa con Loeb | Red Bull Content Pool

La punta de lanza del equipo Bahrain Raid Xtreme conseguía de esta forma encaramarse a la segunda posición con 87 minutos de desventaja respecto a Nasser Al-Attiyah y su copiloto, Mathieu Baumel, los cuales parecen decididos a comenzar este 2023 defendiendo su victoria de hace doce meses, aunque eso signifique gestionar la renta durante los dos próximos días y no asumir ningún tipo de riesgo en carrera, sabiendo que perfectamente Loeb y Fabian Lurquin pueden salir del Dakar empatados a puntos en la general del W2RC.

En la 12ª etapa, compartían los tres primeros puestos con Loeb, Mattias Ekström con el único Audi que sigue en carrera y el propio Al-Attiyah, ambos a más de tres minutos del tiempo con el que cerraba Loeb los apenas 185 kilómetros que correspondían al recorrido de este viernes. Menos de dos horas tanto para coches, como para motos que dejan la sensación a los aficionados de haber estado lejos de la dureza prometida por parte de ASO, la cual estableció un pico muy alto de dificultad para la primera semana y una segunda mitad que ha ido en clara tendencia bajista.

Prácticamente el único que salía magullado de esta jornada sería Henk Lategan, de nuevo con problemas en su Toyota GR DKR Hilux T1+ que le ha llevado a ceder la cuarta posición de la general a su compañero de equipo, Giniel de Villiers, separados ahora ambos por apenas 12 minutos.

Toby Price consigue poner a KTM líder de nuevo

Tercero en las dos últimas etapas, Price es el nuevo líder | Red Bull Content Pool

Dejó con las ganas en el apartado de motos el paso por el Empty Quarter. La sensación en dos ruedas es que este Dakar ha levantado la dureza desde el pasado viernes, primero con la cancelación de la jornada del sábado y ahora con un paso por el ‘despiadado’ e inhóspito desierto saudí que finalmente ha dejado la carrera completamente viva, con ocho competidores en menos de 25 minutos y quedando apenas 290 kilómetros cronometrados por resolverse en las dos últimas jornadas.

El que aprovechaba sus condiciones y el terreno para despuntar era precisamente Toby Price, a la postre ‘ganador de la otra etapa’ que no se refiere al más rápido en los 285 kilómetros que han correspondido a esta 12ª jornada, sino que es el primero en dar un paso al frente y romper la tendencia en motos. El australiano de KTM Factory no ha sufrido hoy del efecto muelle y ha repetido esa tercera posición parcial que logró también en la primera parte de la etapa Maratón.

De esta forma, si bien Nacho Cornejo y Daniel Sanders han terminado por delante de él en la tabla de tiempos de hoy, Price se sitúa como nuevo líder de la general con 28 segundos de ventaja sobre Skyler Howes y 2 minutos y 40 segundos respecto a Kevin Benavides. La primera Honda es la de Pablo Quintanillla, seguido de la de Adrien Van Beveren, pero el chileno, también conocido como ‘Quintafondo’ tiene una desventaja de más de 14 minutos que, apenas quedando ese número de kilómetros parece ya muy difícil de neutralizar.