La piloto española Marta García es la primera campeona de la F1 Academy

Las W Series ya lo intentaron, pero no fue hasta la creación de esta nueva F1 Academy, la cual incluso contará a partir del año que viene con la colaboración de las escuderías de la parrilla actual del Gran circo, que finalmente se pudo llevar a cabo. Estas series de nueva creación reservadas para competidoras féminas ha llegado este fin de semana también a Austin para compartir programa con el Mundial de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Allí, al Circuito de las Américas llegaba Marta García como líder del Campeonato, buscando dejar lo antes posible resuelto el título en su temporada más competitiva dentro del apartado de monoplazas en competición internacional. Con Lena Bühler preparada a apurar sus opciones hasta los últimos metros, lo cierto es que la piloto de Denia quiso evitar cualquier sorpresa, logrando en la jornada del viernes cosechar la Pole Position y encaminándose a lo que parecía ser la primera oportunidad para sentenciar.

La carrera, celebrada este sábado antes del Sprint Shootout de la Fórmula 1 tuvo como gran noticia el accidente que se produjo al inicio de la misma y que tuvo como implicadas a Cáceres, Grant y De Heus. No tuvo sobresaltos en ese momento Marta García, pero sí que tuvo que contener la respiración durante unos minutos hasta que el coche de seguridad abandonara el asfalto en la vuelta 6 y diera finalmente por relanzada la prueba.

A partir de ahí, la de Prema Racing realizó un trabajo increíble para mantener a raya a Abbi Pulling, la cual llegó a espaldas de Marta en la última vuelta y fue la testigo de excepción a la hora de ver cómo la piloto española celebra con varios zigzags que acaba de coronarse como la primera campeona de la F1 Academy. Bühler sólo pudo ser tercera, mientras que Nerea Martí entró en meta cuarta después de haber hecho una clasificación del viernes muy competitiva.

“Estoy sin palabras. Abbi me lo ha complicado, sin duda, me ha presionado por detrás, pero lo he gestionado y he podido ganar. Ahora la presión ya se ha ido así que intentaré divertirme" señalaba al bajarse de su monoplaza” reconocía Marta García una vez que ya había terminado la carrera como campeona de la F1 Academy. Su gran inicio de temporada en Spielberg fue clave para sacar un colchón inicial que a sus competidoras costó mucho de reducir, algo que, sumado a su competitividad en prácticamente todos los circuitos (Zandvoort fue quizás el fin de semana más flojo de la valenciana), le ha llevado a coronarse reina de las series de monoplazas para pilotos féminas.

A partir de ahí, Marta podrá disfrutar de la última carrera de la temporada también en el COTA de Austin, todo ello mientras empieza a pensar en un futuro en el que se espera que de un salto hacia delante en su carrera deportiva y pasar al FRECA, también conocida como la Fórmula Regional Europea.