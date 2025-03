Piastri consigue la primera pole de su carrera y Russell 'arruina' el doblete de McLaren

Piastri ha conseguido la primera pole de su carrera deportiva en China, en una clasificación que demuestra que lo de ayer de McLaren fue un error. Han sido los más dominantes, y no han conseguido un doblete porque se les ha ‘colado’ un George Russell que ha hecho una vuelta espectacular a última hora, aprovechando la mejora de la pista.

Además de la igualdad que estaban mostrando todos los equipos, apareció otro componente inesperado: el viento. Muchos pilotos se han visto afectados, sobre todo en la Q2, por unas fuertes rachas de viento que han afectado al rendimiento de sus monoplazas. Los Racing Bulls, la gran sorpresa de la mañana, consiguieron evitarlo y entrar con sus dos coches a la Q3.

Piastri estaba “contentísimo de estar en la pole, tenía mucho ritmo” pese a que “la vuelta no ha sido del todo limpia”.

Russell, Piastri y Norris, top 3 en Australia | Bryn Lennon via Getty Images

Lawson vuelve a quedarse fuera de la Q1

La Q1 comenzaba con un trompo de Doohan que no tuvo mayores consecuencias. Verstappen imponía su ley, y conseguía una primera posición que le permitió no volver a salir. No como alguno de los grandes, ya que Norris (afectado por límites de pista) y Leclerc estaban en las últimas posiciones. Ambos tenían tiempo para conseguir un tiempo que les metía en la Q2 momentáneamente.

El caos llegó en el último minuto, ya que la pista mejoró muchas décimas, y ninguno de los tiempos que había hasta ahora servían, excepto el de Verstappen, al que no le hizo falta volver a salir. “Muy estresante, vamos a intentar estar tranquilos” le decía George Russell a sus ingenieros tras verse fuera por unos momentos.

Finalmente, Gasly (Alpine) se unió a los rookies Bearman (Haas), Doohan (Alpine), Bortoleto (Sauber) y un decepcionante Lawson (Red Bull) que sigue sin salir del pozo. No ha sido capaz de salir del último puesto en las dos clasificaciones en China, mientras que su compañero lucha por la pole.

Los españoles Alonso y Sainz pudieron pasar sin mayores apuros a la siguiente ronda, cumpliendo el objetivo mínimo que le pide su coche.

Sin españoles en la Q3

Ya en la Q2, Norris no quería sorpresas, y se marcó un 1:30:787, un tiempo más rápido que en la clasificación del viernes, y que marcaba el récord del circuito en Shanghai. Una vuelta que le dio tranquilidad, tanta que no se le volvió a ver por pista en el resto de sesión.

Una Q2 dura para los españoles. Ya en el primer intento estaban últimos, y no mejoró la cosa mucho al final. Alonso finalizó 13º, y Sainz, 15º y superado por su compañero Albon. Todavía no ha podido adaptarse al Williams el madrileño. A ellos les acompañaron Ocon (Haas), Hulkenberg (Sauber) y Stroll (Aston Martin), que acabó 14º y superado por Alonso.

Fernando Alonso | Clive Mason/Getty Images

Piastri consigue su primera pole

Comenzaba la Q3 que iba a definir la parrilla de salida de mañana. Piastri imponía su ley con un gran 1:30:707, estableciendo un nuevo récord del circuito, quedándose a menos de una décima su compañero Norris. A dos décimas estaba el resto: Verstappen, Hamilton, Russell y Leclerc.

En el segundo stint la pista no mejoró como se esperaba, y pocos pilotos pudieron mejorar. Piastri pudo rebajar unas centésimas su tiempo, que le aseguraba la pole. A última hora, y cuando todo estaba ya preparado para el doblete de McLaren, apareció un descomunal Geroge Russell, que consiguió una grandísima vuelta que le dejó en segunda posición, a menos de 1 décima de la pole de Piastri.

El resto de la parrilla la completan Verstappen (Red Bull), Hamilton (Ferrari), Leclerc (Ferrari), Hadjar (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes), Tsunoda (Racing Bulls) y Albon (Williams).

Norris ha asumido sus errores. “He tenido un par de errores, como llevo haciendo todo el fin de semana. Es decepcionante”. Russell, la gran novedad en este top 3, asegura que, cuando cruzó la línea de meta “estaba sorprendido. Es una de las clasificaciones más duras en mucho tiempo”.