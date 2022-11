Max Verstappen usa sus únicos libres del viernes del GP de Abu Dhabi para ser el más rápido

Jornada extraña, la del último viernes de la temporada 2022 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Llegando Abu Dhabi, muchos equipos metieron en sus coches a los pilotos reserva, probadores o jóvenes promesas, con el objetivo de cumplir con la normativa que así lo pide en dos ocasiones a lo largo del año. Esto hizo que multitud de titulares no salieran a pista por la mañana. Entre ellos estuvieron un Max Verstappen al que le sirvieron los libres 2 para ser el más rápido y los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que dejaron sus monoplazas en la primera sesión del fin de semana.

En esta ocasión, la novedad de los libres del viernes la protagonizaban los últimos equipos que aún tenían que meter a algún piloto reserva o probador en un FP1. Con muchos equipos aún con esa tarea pendiente, la sesión fue extraña con un total de ocho pilotos no habituales. La lista, incluía a Liam Lawson con Red Bull, Robert Shwartzman con Ferrari, Patricio O’Ward con McLaren, Jack Doohan con Alpine, Felipe Drugovich con Aston Martin, Robert Kubica con Alfa Romeo, Pietro Fittipaldi con Haas y Logan Sargeant con Williams, este último entre sesiones de Fórmula 2, donde este fin de semana buscará terminar suficientemente arriba en el campeonato como para ganarse la Superlicencia necesaria para poder competir en 2023. De esta forma, solo Mercedes y AlphaTauri estuvieron con su alineación titular al completo.

Poco alentador el ritmo de los F1-75 | Ferrari

Como curiosidad, por lo tanto, esto hacía que no hubiera ningún español en pista, algo que no sucedía en ninguna sesión de entrenamientos con pilotos titulares desde el Gran Premio de Japón de 1998 –siempre con la excepción del infame Gran Premio de Estados Unidos en el que técnicamente sí estuvo Fernando Alonso en parrilla, antes de retirarse–. Durante la misma, problemas técnicos para O'Ward en primera instancia, aunque al final pudo volver a pista. También tuvo una salida de pista Sargeant en la curva 1, aunque sin consecuencias. Por lo demás, sesión tranquila al haber menos pilotos titulares que nunca y con unas condiciones lumínicas que no se van a repetir ni en clasificación ni en carrera.

En términos deportivos, los Mercedes siguió donde lo había dejado en Brasil, con las dos primeras posiciones en pista. Esta vez, Lewis Hamilton ocupó la primera posición, con George Russell segundo a poco más de dos décimas. La estructura de Brackley parece sentirse cómoda, aunque también hay que tener en cuenta que en esta sesión no estaba en pista el actual campeón del mundo. Sin embargo, justo tras un Charles Leclerc que era tercero, no solo estuvo Sergio Pérez en cuarta posición sino también Liam Lawson, quinto a solo dos décimas de su compañero. Sebastian Vettel fue el primero de los 'mortales' con una satisfactoria sexta posición, justo por delante de Robert Shwartzman con el segundo Ferrari. Cerraron el top 10 Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Alex Albon.

Los MCL36 pelean con Alpine por la cuarta posición | McLaren

En los segundos entrenamientos libres de la jornada, lo más importante era el retorno de los ocho pilotos titulares que no rodaron por la mañana, entre ellos los dos españoles y también el ya campeón del mundo Verstappen. Ahora con una luz mucho más parecida a lo que se verá el domingo, la sesión era en teoría mucho más válida para equipos y pilotos, con varias simulaciones de clasificación pero también de carrera, al haber mucho trabajo que realizar para acabar de aprovechar el último viernes de rodaje de Fórmula 1 de la temporada 2023. Por delante quedarán solo los libres de mañana y las sesiones importantes: clasificación y carrera.

En cuanto a registros, Verstappen no acusó la ausencia en los libres 1 y fue el más rápido, con una ventaja de más de tres décimas sobre Russell, en segunda posición con el primer Mercedes mientras su compañero era cuarto. Entre ellos se situó Leclerc, con Pérez cerrando el top 5 y Sainz en sexta posición, como el más lento de los hombres de cabeza. A continuación, los Alpine mostraron buen ritmo con Ocon y Alonso en séptima y octava posición respectivamente. Cerraron el top 10 un Ricciardo cuya vuelta a Red Bull parece estar hecha en calidad de piloto probador y Bottas, que esperará arrancar así un buen fin de semana para Alfa Romeo.

Sebastian Vettel se despide este fin de semana | Aston Martin

De cara a la jornada de mañana, todo parece indicar que la pelea por las primeras posiciones podría ser de a tres, con Red Bull, Ferrari y Mercedes en un grupo que promete emociones fuertes. Si la pelea entre cuatro pilotos ya era interesante de ver, añadir las dos flechas de plata a la jugada tras el doblete de Interlagos debería ser justo lo que la Fórmula 1 necesitaba para terminar el año de la mejor forma posible. En cualquier caso, mucha atención al duelo entre italianos y alemanes, ya que Ferrari y Mercedes se juegan un subcampeonato de constructores en el que el orgullo tendrá un peso importante.