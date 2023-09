Max Verstappen empieza su revancha con un dominante viernes en Suzuka

Menos de una semana después de la primera derrota de la temporada de Red Bull, la Fórmula 1 está de nuevo en marcha y lo hace con Max Verstappen dando un golpe sobre la mesa. El neerlandés fue claramente más rápido que todos sus rivales en las dos sesiones del día, con Ferrari justo tras él. Carlos Sainz y Charles Leclerc fueron segundo y cuarto en los libres 1 y 2, intercambiándose el puesto de la primera a la segunda sesión. Entre ellos, siempre un Lando Norris que demuestra que lo de McLaren es ya una realidad. Fernando Alonso fue sexto y buscará aprovechar un buen fin de semana para sumar valiosos puntos para el campeonato.

El siempre espectacular circuito de Suzuka sirve como el escenario del Gran Premio de Japón que en Red Bull esperan que sea el lugar indicado para volver a dar un golpe sobre la mesa, tan solo una semana después del desastre de Singapur, que acabó con lo que hasta ahora había sido una temporada impecable en la que nadie había conseguido batir a los autos de Milton-Keynes. Quizás por lo desafiante del circuito japonés, a pesar de estar entrando en la fase final de la temporada no hubo ninguna novedad en cuanto a pilotos en la primera sesión de entrenamientos libres. Por lo tanto, los veinte pilotos que estuvieron el pasado fin de semana en Singapur fueron protagonistas esta mañana en las dos prácticas libres en la pista nipona.

Los MCL60 siguen asomándose a las primeras posiciones | McLaren

Lógicamente, destacó en este sentido un Lance Stroll que después de algunos rumores que apuntaban a la posibilidad de que no estuviera listo, sí estuvo en pista. Pero no solo el canadiense fue protagonista. McLaren realizó esta mañana el anuncio del fichaje de un nuevo piloto reserva y miembro de su programa de desarrollo; Ryo Hirakawa. Actual líder del Campeonato del Mundo de Resistencia y campeón de la temporada 2022, en la que también ganó las 24 horas de Le Mans, se trata de un fichaje inesperado pero intrigante y que es altamente probable que haya sucedido como consecuencia del ‘affair’ protagonizado por Alex Palou y McLaren.

En cuanto a la acción en pista, esta empezó con una primera sesión de un día en el que Pirelli aportó un compuesto de test que los pilotos podían emplear a lo largo de la primera hora de actividad de la jornada. Como siempre en estos casos, este compuesto no es ninguno de los que será empleado durante el fin de semana, con lo que no solo no es representativo sino tampoco del todo útil para equipos y pilotos. En cualquier caso, pronto empezaron también a salir a pista los compuestos que sí vamos a ver tanto el sábado en clasificación como el domingo en carrera, con algunos registros que llamaron la atención.

Los neumáticos C2 proto fueron protagonistas | Ferrari

Max Verstappen fue el piloto más rápido de la mañana, con más de seis décimas de ventaja sobre Carlos Sainz, en segunda posición y defendiendo el honor del Cavallino Rampante, que arrancaba con buenas sensaciones junto con un Charles Leclerc que era cuarto. Entre los dos coches de Maranello, Lando Norris fue tercero en el primero de los cada vez más competitivos McLaren. La primera sorpresa la protagonizó Yuki Tsunoda, quinto, mientras Fernando Alonso era sexto por delante de Oscar Piastri, Alex Albon, Liam Lawson y Lance Stroll. Faltaron en cabeza Sergio Pérez, solo undécimo, y los Mercedes, con George Russell décimo tercero y Lewis Hamilton décimo sexto.

En la sesión de la tarde, la historia empezó de forma parecida a la mañana. Sin lluvia pero con mucha humedad en el ambiente en la que es la última edición otoñal (de momento) de un GP de Japón que desde 2024 pasará al mes de abril. Al final, en la zona alta no hubo demasiados cambios, con Max Verstappen de nuevo como el más veloz, esta vez por delante de Charles Leclerc y Lando Norris, con Carlos Sainz cuarto. La quinta posición fue en este caso para George Russell, devolviendo a Mercedes a una posición más razonable tras lo visto por la mañana. Mientras tanto, Fernando Alonso fue sexto de nuevo.

Los Afal Romeo buscarán continuar con su duelo con HAAS | Alfa Romeo

Cerraron el top 10 Alex Albon, Oscar Piastri, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, devolviendo algo de esperanza a una Alfa Romeo que en las últimas carreras está sufriendo de lo lindo y viéndose superada por todos sus rivales. De cara a la jornada de mañana, después de la última sesión de entrenamientos libres matinal se espera que Verstappen sea el gran favorito para la pole position, pero el duelo por el segundo puesto en parrilla promete emociones fuertes con opciones para los Ferrari, McLaren y Mercedes, siempre con el permiso del veterano Alonso, con ganas de lucirse. La FP2 terminaría de forma anticipada después de que Pierre Gasly se fuera contra el muro con su Alpine.

Clasificación FP2 - GP de Japón 2023