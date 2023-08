Max Verstappen confiesa la clave de sus nueve victorias consecutivas

Trece Grandes Premios después, la ambición de Max Verstappen no parece haber menguado, algo que no siempre es fácil en una competición tan exigente como lo es el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y después de haber sido capaz de encadenar un triunfo tras otro hasta llegar a la cifra de nueve victorias consecutivas, algo que firmó finalmente frente a su público este pasado fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos celebrado en Zandvoort.

Esa hambre del neerlandés parece completamente imposible de frenar a pesar de que la brecha respecto a sus perseguidores sigue creciendo hasta situarse a falta de nueve fechas en los 138 puntos respecto a Checo Pérez. ¿Qué lleva a un piloto como Verstappen a sentir un deseo de triunfo tan voraz?

Verstappen no ha parado de acumular triunfos en este 2023 | Red Bull Content Pool

Es indiscutible que el de Red Bull Racing es uno de esos talentos generacionales que se cuentan con los dedos de la mano a lo largo de la historia del motorsport, algo que, unido al gran rendimiento de su montura, lo lleva a ser prácticamente inalcanzable, sin importar el circuito o las condiciones en las que se desarrolla la propia competición. Esa capacidad de superación de Verstappen comenzó a verse ya desde su salto a la Fórmula 1, prácticamente de forma directa desde el karting y saltándose los escalones de la pirámide de ‘evolución de un piloto de monoplazas’ de par en par.

Su debut al volante del Red Bull Racing opacó cualquier tipo de expectativa demasiado optimista que se tuviera acerca de lo que podría ser su carrera deportiva y en 2021 consiguió lo que parecía hasta entonces imposible: acabar con el dominio dictatorial que venía ejerciendo Mercedes-AMG F1 durante los primeros años de la época híbrida del reglamento técnico.

Desde el GP de Miami nadie ha podido parar a Max | Red Bull Content Pool

La batalla con Lewis Hamilton detonante en 2021

La batalla mantenida hace dos años frente a Lewis Hamilton fue esa chispa que necesita todo piloto para sacar el máximo de su rendimiento, sin embargo, el nivel de prestaciones de Verstappen no acabó ahí y ya en 2022, sin esa rivalidad frente al británico vigente debido al mal rendimiento del monoplaza de los de Brakley no puso freno al deseo de acumular trofeos de ganador que mantuvo Max durante toda la campaña, el mismo que le llevó a conseguir 15 triunfos de los 22 posibles.

Con Ferrari y Charles Leclerc descolgándose llegados al mes de junio, se pudo ver que incluso sin rivales en la carrera por el título, Verstappen siguió sacando motivación para ganar todos los Grandes Premios posibles, algo que llevó incluso a aquel episodio polémico en Interlagos en el que el neerlandés no dejó pasar a Checo Pérez a pesar de que el mexicano necesitaba los puntos del sexto puesto para acercarse al objetivo final del subcampeonato, algo que finalmente se le escapó por únicamente tres puntos frente al piloto monegasco.

Se pudo saber en ese momento que había ciertas rencillas personales entre Verstappen y el mexicano, las cuales se remontaban precisamente al Gran Premio de Mónaco de 2022, cuando un sospechoso accidente de Checo le dejó sin oportunidad de conseguir la Pole Position a Max y a la postre le dejaba también sin la opción de anotarse su segunda muesca consecutiva en la carrera del principado.

El triunfo en Zandvoort uno de los más peleados | Red Bull Content Pool

Bakú, clave en el rendimiento de Verstappen en 2023

Ahora ya en 2023, sin nadie que pueda inquietar su posición de fuerza que le llevará si no hay novedades hacia su tercer título, algo que ha conseguido a base de consistencia, regularidad y de un pilotaje asombroso, todo el mundo se pregunta en qué está basándose Verstappen para seguir manteniendo esa ambición que le ha llevado, entre otras cosas a ganar nueve Grandes Premios de forma consecutiva y a conseguir todos los triunfos menos dos de las 13 carreras de domingo disputadas hasta ahora.

Curiosamente Verstappen ha establecido un punto de inflexión en esta campaña, un antes y un después en el inicio de la temporada que le llevó en parte a su actual estado de forma. Concretamente se trata del Gran Premio de Azerbaiyán, uno de los fines de semana en que menos puntos ha conseguido a pesar de tratarse del primero con formato al sprint de este 2023.

Bakú fue clave en el desarrollo de 2023 para el bicampeón | Red Bull Content Pool

Segundo el domingo y tercero el sábado en la carrera corta, el bicampeón asegura que fue la ‘Piedra de Toque’ que responde a su actual nivel con el RB19, un fin de semana que le motivó a seguir trabajando y que le enseñó el camino para conocer mejor el Red Bull, algo que seguramente le faltó a su compañero de equipo Checo Pérez, el cual sufrió prácticamente un gran bache de resultados desde esa victoria en Bakú y el segundo puesto en Miami.

"Creo que aprendí mucho de la carrera en Bakú, sobre cómo hacer diferentes cosas con el coche, cómo trabajar en la puesta a punto. Por supuesto que no gané esa carrera en Bakú, pero en realidad probé muchas cosas y diferentes piezas. Por eso no fui muy consistente en la carrera, pero en un momento logré un buen ritmo con las cosas que encontré ese fin de semana. Había dañado demasiado mis neumáticos, pero en ese momento pensé: 'Está bien, eso es algo bastante interesante para las próximas carreras'. Básicamente implementé las cosas que probé en Bakú en mi puesta a punto y eso me ha ayudado en cada camino que he abordado desde entonces" explicaba Max Verstappen en declaraciones recogidas por Autosport.