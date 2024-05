Max Verstappen arrasa en la cuestionable Sprint de Miami

Las complicaciones comenzaban incluso antes de la vuelta de instalación. Esteban Ocon golpeaba al Ferrari de Charles Leclerc cuando el francés salía de su box y el monegasco se encontraba ya circulando por el pit-lane. 10 segundos de sanción antes incluso de empezar la carrera para el de alpine, mientras que Alex Albon tenía que partir desde el carril de boxes por haber cambiado los reglajes de su Williams. Con Valtteri Bottas partiendo con tres posiciones de sanción, esta vez la salida por delante no iba a estar exenta de accidentes.

Lewis Hamilton llegaba desde atrás ganando posiciones y tratando de aprovecharse de un pequeño resquicio que se abría en el interior de la curva. Fernando Alonso cambiaría de trazada en el último momento y el movimiento terminaría con toque con Lance Stroll que a su vez se llevaba por delante a Lando Norris, mientras que Hamilton terminaría por impactar con su excompañero en McLaren provocando un pinchazo en el Aston Martin de Alonso.

Salida accidentada con los choches entre los dos Aston Martin, Norris y Hamilton | Red Bull Content Pool

Stroll y Norris se quedaban fuera de carrera y obligaban a sacar el Safety Car, mientras que Fernando Alonso se iba a la última posición después de parar a cambiar gomas. Lewis Hamilton por su parte se colocaba noveno por delante de Tsunoda y detrás de los dos HAAS, mientras que Daniel Ricciardo aprovechaba para subir una plaza que posteriormente perdería después de que Checo Pérez se hubiera pasado en la frenada de la primera curva y perdiera posiciones.

El mexicano no tardaría en recuperar puestos una vez que la carrera se relanzaba, sin embargo, el tiempo perdido parecía suficiente como para ya no poder seguir la estela de Charles Leclerc, el cual lo intentó en la salida con Max Verstappen, pero finalmente no pudo superar al neerlandés. A partir de ese momento, la carrera entraría en una lucha intermedia en la que Carlos Sainz buscaba adelantar a Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton intentaba lo propio con Kevin Magnussen (sancionado con 10 segundos por salirse de pista en la chicane y tomar ventaja para superarle) mientras que los tres primeros conservaban más o menos la distancia con el monoplaza que le precedía.

Gran recuperación por parte de Leclerc después de lo sucedido en FP1 | Ferrari

Aunque parecía extraño hablando de la enjundia de uno de los pilotos, el picante de la carrera lo iba a poner Kevin Magnussen con su rocosa y desmesurada defensa de posición respecto a Lewis Hamilton. El de HAAS sacó los codos, e incluso se fue más allá de la pista sólo para bloquear al inglés, el cual incluso llegó a perder la plaza respecto a un inteligente Yuki Tsunoda que se metía octavo después de que el danés terminara por claudicar y se viera superado por ambos pilotos.

Desde dirección de carrera no sólo anunciaban una segunda penalización de 10 segundos a Magnussen, sino que también le sacaban la bandera blanca y negra por salirse de los límites de pista y sacar provecho de ello. Con la carrera programada a sólo 19 vueltas, hasta tres de ellas bajo régimen de Coche de Seguridad, no habría opción para ver mucho más y Max Verstappen conseguía la victoria, seguido por Leclerc y Pérez en el podio, mientras que Carlos Sainz no iba a poder finalmente superar a Daniel Ricciardo para ser cuarto, mientras que Piastri fue sexto defendiendo los intereses de McLaren.

Séptimo terminaba Nico Hülkenberg, de nuevo favorecido por la defensa hercúlea que había hecho Magnussen sobre sus perseguidores, mientras que Lewis Hamilton se quedó octavo inicialmente por delante de Tsunoda, pero posteriormente sería castigado con un Drive Trhoug por un exceso de velocidad en el Pit-Lane en el paso por la calle de boxes durante el periodo de coche de seguridad. Fernando Alonso sería último, incluso con una parada en boxes final que no tenía razón oficial. Terminaría 18º.