Más acción en la Fórmula 1 gracias a los nuevos cambios en la reglamentación

La Fórmula 1 aprovechará que estamos en año bisiesto para poder comenzar su temporada 2024 incluso antes de que termine el mes de febrero. El próximo día 29, el campeonato echará a andar en Bahréin con los primeros entrenamientos libres, con la peculiaridad de que esta vez no será en el tradicional viernes, sino que se adelanta al jueves para poder disputar la carrera en la noche del sábado al domingo en el Circuito de Sakhir (16h de la tarde en España) para así poder viajar con tiempo a Jeddah, donde el Gran Premio de Arabia Saudí también se disputará el sábado para no entrar en conflicto con el inicio del Ramadán.

Con el campeonato por tanto afrontando sus últimas semanas de pretemporada, era especialmente importante saber qué decisiones iban a salir de la reunión de la Comisión de la Fórmula 1, la cual se ha desarrollado este lunes en la sede de la FOM en Londres. Allí se han tomado decisiones en materia reglamentaria que, aunque todavía deberán ser aprobadas por el Consejo Mundial del Motor de la FIA (28 de febrero), ya definen cómo serán los cambios normativos para esta campaña que está a punto de comenzar.

El protagonismo ha sido en este caso para las modificaciones que se han realizado en el formato de fin de semana con carrera al sprint. Después de las discusiones en las que también participaron los propios equipos de Fórmula 1, finalmente se tomó la decisión de mantener tanto los entrenamientos libres del viernes, como la carrera al sprint y la carrera larga en sus lugares habituales, mientras que las dos clasificaciones han permutado su posición en programa.

Los monoplazas podrán activar el DRS una vuelta antes | Red Bull Content Pool

De esta forma, la clasificación al sprint o Shootout pasará a celebrarse tras la FP1, en la tarde del viernes, mientras que la clasificación que determina la parrilla para el domingo, se moverá al sábado por la tarde, después en este caso de la celebración de la ‘Sprint Race’.

No ha sido la única medida adoptada por la Comisión este lunes. También se dio el OK para aumentar el número de unidades de potencia que dispone cada piloto por temporada a cuatro, una solución que no sólo se aplicará a este 2024, sino que también se prorrogará a 2025, última temporada con estas mecánicas actuales.

De las tres anunciadas, la que más impacto tendrá previsiblemente en carrera es seguramente la del cambio que afecta al uso del DRS. La activación tras la salida o después de un relanzamiento tras periodo de coche de seguridad se adelanta en una vuelta, por lo que, a partir de esta temporada, los pilotos podrán ya atacar a los vehículos que les preceden activando el dispositivo de reducción de drag después de haber completado el primer giro.