Lewis Hamilton saldrá último tras ser descalificado en Brasil

Si el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 ya llegaba con la emoción y la polémica en todo lo alto, lo sucedido este viernes en el Circuito de Interlagos ha echado aún más leña a la hoguera después de que los comisarios deportivos de la FIA en este Gran Premio de Sao Paulo hayan decidido castigar a los dos contendientes por el título de Pilotos. Tanto Max Verstappen, actual líder de la general con 19 puntos de ventaja, como Lewis Hamilton han sido penalizados por parte de los responsables, siendo el británico el que ha encajado un mayor impacto deportivo.

El heptcampeón terminaba el sábado con el mejor tiempo de la clasificación del viernes, algo que le otorgaba el primer lugar de la parrilla de este sábado para la Clasificación al Sprint, la carrera a 100 kilómetros instaurada este año por la Fórmula 1 y que además de repartir 3, 2 y 1 puntos extra a los tres primeros, también sirve para ordenar las posiciones de cara a la carrera del domingo. Tras terminar la sesión competitiva, los ‘Marshals’ se iban a encargar de revisar el monoplaza de Hamilton con el rutinario escrutinio. Es en este punto donde se encontraría que el DRS de su W12 no se encontraba conforme a la normativa.

Hamilton era descalificado por el DRS | Daimler

La normativa indica que debe haber como máximo una amplitud de 85 mm entre ambas alas cuando el DRS se encuentra activado, por lo que los alerones deben impedir que un calibre con una bola de ese diámetro pueda atravesarlo bajo una fuerza vertical de 10 Newtons. En el caso del monoplaza de Lewis, no cumplió con esta prueba en los extremos del alerón, mientras que en la parte interna del mismo se encontraba correctamente, razón por la que se supone que no se trata de un problema de diseño ni de un acto intencional, sino de un desajuste del mismo. Por esta razón, y aunque se presupone que esta irregularidad no causaba una ventaja en el apartado de rendimiento, la decisión era la de descalificar a Lewis Hamilton.

De esta forma, el británico partirá último a la Clasificación al Sprint, sabiendo que si remonta hasta las posiciones delanteras también tendrá que afrontar cinco plazas de retraso en la parrilla del domingo debido a que estrena su segundo motor de combustión interna extra de esta temporada 2021.

Verstappen también castigado por no cumplir el reglamento:

50.000 euros de multa a Verstappen | Red Bull Content Pool

Un caso prácticamente independiente ha sido el error de Max Verstappen en la jornada de ayer. El neerlandés, que terminaba con el segundo mejor tiempo de la clasificación, se bajaba de su RB16B y tocaba tanto su alerón trasero como el del Mercedes de Hamilton, algo que contraviene la normativa del Código Internacional Deportivo en materia del Parc Fermé en la que ningún competidor ni miembro de equipo puede tocar los coches o alterar su configuración después de entrar en parque cerrado.

Al líder del Mundial obviamente no se le consideraba culpable de que el alerón trasero de Hamilton estuviera fuera de las tolerancias permitidas, pero aun así se le consideraba culpable de no cumplir con la normativa de Parque Cerrado, razón por la cual le corresponden 50.000 euros de multa.