Lando Norris da la sorpresa y se lleva la Pole Position de la Sprint Race

Con el formato al sprint animando esta jornada del sábado con el Shootout y la carrera corta, los competidores estaban obligados a volver a enfundarse el mono y el casco para salir a pelear contra el crono en una mini-sesión de clasificación que iba a determinar la parrilla para esta tarde del sábado en el Circuito de Interlagos. Después de la demostración de fuerza de los Aston Martin y el caos provocado por la aparición de las fuertes rachas de viento y de lluvia, la acción iba a ser mucho más relajada en lo meteorológico.

La SQ1 iba a terminar con gran susto, después de que un Esteban Ocon que venía en busca de la vuelta rápida perdía el Alpine y se iba a una trazada más exterior de la Curva del Sol, momento en el que precisamente Fernando Alonso se encontraba rodando por la línea de fuera. El impacto fue inevitable, llevándose la peor parte el monoplaza del francés que se iba contra las protecciones y quedaba eliminado al no tener un tiempo competitivo para pasar a la SQ2.

La bandera roja cortó de raíz el final de esa primera fase del Sprint Shootout, con Alonso regresando a boxes con un pinchazo en la rueda delantera izquierda, además del tapacubos completamente destrozado y daños en la suspensión. El asturiano necesitaba de un periodo de bandera lo más largo posible mientras los comisarios recolocaban las barreras y recuperaban el Alpine de Ocon, decimosexto, con el galo de nuevo en el centro de la polémica después de la sanción de dos posiciones para el domingo que recae sobre él tras la clasificación del viernes (también para Gasly y George Russell) y en un trazado en el que protagonizo unos metros antes un fuerte encontronazo cuando era piloto de Racing Point con Max Verstappen.

Además de Esteban, también se quedaban sin acceso a la SQ2 el Aston Martin de Lance Stroll, el Alfa Romeo de Zhou y los dos Williams, mientras que Carlos Sainz lograba el mejor crono por delante de Lando Norris y Lewis Hamilton. Fernando Alonso pasaba el primer corte clasificado en la undécima plaza, sin embargo, en el equipo de Silverstone no iban a tener oportunidad de tener su AMR23 listo para el inicio de la siguiente fase de la Sprint Shootout.

Alonso no pudo participar en la SQ2 | Aston Martin F1

No tardaba demasiado Aston Martin en confirmar que el bicampeón no tomaría parte de la SQ2, lo que dejaba a los dos monoplazas de la escudería británica fuera de las diez primeras posiciones de parrilla para la carrera corta de este sábado por la tarde. Con él quedaban eliminados a las puertas de la lucha por la Pole los dos HAAS de Magnussen y Hülkenberg (no hubo ‘machada’ como la del año pasado del danés), el Alpine de Pierre Gasly y el Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Era Lando Norris el que dominaba la tabla de tiempos en la SQ2 por delante de los RB19 de Checo Pérez y de Max Verstappen, mientras que Daniel Ricciardo volvía a ganar posiciones como en el pasado fin de semana en México y se colaba cuarto por delante de Leclerc Hamilton, Sainz y Russell. En el caso del madrileño, la peor de las noticias es que Carlos no tenía un juego de blandos nuevo para la SQ3, algo que también iban a echar en falta Checo Pérez y Oscar Piastri, curiosamente los tres coches que ocuparon las últimas posiciones del Top10 este viernes en clasificación.

Checo Pérez saldrá a espaldas de Verstappen | Red Bull Content Pool

Como ya ocurriera ayer, la lucha por la pole se jugó a una única vuelta, con todos los competidores consumiendo los primeros minutos de la SQ2, lo que propició muchas sorpresas, entre las que se encontraba la Pole Position de Lando Norris con un tiempo de 1:10.622, 61 milésimas más rápido que Verstappen y 134 milésimas por delante de un Checo que realizaba un gran registro con un juego de gomas que no era nuevo.

Tras ellos, los Mercedes de Russell y Lewis Hamilton, mientras que Tsunoda conseguía una gran actuación al ser sexto por delante de Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Oscar Piastri. Habrá que esperar una vez más a la decisión de los comisarios deportivos después de ser anotados varias posibles infracciones, incluido el accidente entre Esteban Ocon y Fernando Alonso.

Sprint Shootout - GP de Brasil 2023