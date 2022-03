HAAS elige al sustituto de Nikita Mazepin. Kevin Magnussen regresa a la Fórmula 1

Saltó la sorpresa cuando se ha dado a conocer que finalmente el sustituto de Nikita Mazepin en HAAS F1 Team sí era un piloto con experiencia tal y como había dejado entrever recientemente el fundador de la escudería y propietario, Gene Haas. Kevin Magnussen realiza su segundo regreso al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 cuando parecía que el danés ya había dicho adiós definitivamente a la categoría reina de los monoplazas.

Tanto es así, que Kevin, antiguo piloto de HAAS, Renault y de McLaren (con los de Woking consiguió su mejor resultado, podio en su debut en el campeonato, el GP de Australia de 2014), había sido contratado por Peugeot para competir en el nuevo proyecto del fabricante de Sochaux en el Campeonato del Mundo de Resistencia, algo que significaba que Magnussen estaría presente en el debut que el 9X8 LMH realizará este año. El Hypercar francés anunció que no llegaría a tiempo para las 24 Horas de Le Mans, por lo que se esperaba que se estrenara después de la cita de La Sarthe.

Kevin Magnussen dice adiós a HAAS tras 4 años | HAAS

A ese estreno no podrá por tanto asistir Kevin Magnussen, ya que el calendario de 23 fechas que actualmente tiene el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 hace inviable que pueda estar presente en ambas competiciones, coincidiendo los Grandes Premiso de Austria, Italia y Brasil con las fechas de las 6 Horas de Monza, las 6 Horas de Fuji y finalmente las 6 Horas de Bahréin respectivamente. Tampoco podrá estar presente en las 12 Horas de Sebring, próxima cita del IMSA, donde iba a estar presente junto al equipo Chip Ganassi Racing. El contrato del piloto de 29 años con HAAS será multi-anual.

Aun así, se espera que sea Pietro Fittipaldi el encargado de salir a rodar con el VF-22 a su llegada a Bahréin, nunca mejor dicho, ya que tanto los coches como el material y repuestos será descargado con retraso en el Circuito de Sakhir y se espera que HAAS no pueda tomar parte de los test de la primera mañana de test invernales junto a las nueve escuderías restantes que conforman la parrilla. Esto se debe a que un problema en el avión de carga que tenía previsto que trasladara el material desde Reino Unido, donde se establece la base de la formación estadounidense.

Kevin Magnussen GP Bahrein 2020 | Hans

Por lo tanto, HAAS tendrá finalmente como piloto titulares a Mick Schumacher y Kevin Magnussen, todo ello mientras que Uralkali y Nikita Mazepin ya han amenazado con emprender acciones legales. Especialmente duro el piloto ruso en sus declaraciones públicas realizadas esta mañana: “No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello. El mundo no es el de hace dos semanas, lo sé y lo entiendo, es un tiempo difícil, tengo amigos en ambos lados del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello. El equipo me dijo que, si la FIA me dejaba, no habría problema y solía creer al cien por cien en sus palabras de Steiner, al que respetaba como hombre y jefe de equipo”.

Por su parte, la compañía de su padre, Uralkali, ya ha anunciado que exigirá que les sea reembolsado la partida presupuestaria completa que había destinado para el equipo de cara a esta temporada 2022 en concepto de patrocinio: “Como la mayor parte de los fondos de patrocinio para la temporada 2022 ya se transfirieron a HAAS y dado que el equipo rescindió el acuerdo de patrocinio antes de la primera carrera de la temporada 2022, HAAS no cumplió con sus obligaciones con Uralkali para la temporada de este año. Uralkali solicitará el reembolso inmediato de las cantidades recibidas por HAAS”.