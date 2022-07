Kalle Rovanperä sigue a lo suyo y pone la directa hacia su primer Mundial

El Rally de Estonia marca esta temporada el ecuador en el calendario, llegando a la cita de tierra con un Kalle Rovanperä en plena efervescencia después de haber conseguido el triunfo en cuatro de las seis fechas realizadas hasta el momento. Precisamente en este terreno hace un año, el joven finlandés logró su primer triunfo en la categoría absoluta y a partir de entonces, no parece haberse cansado de acumular registros. El siguiente puede estar este fin de semana, especialmente después de que el piloto de Toyota haya sentado las bases de lo que puede ser su quinta victoria.

No lo tenía fácil sobre el papel ya que, a pesar de que Estonia no es sobre el papel una de las fechas en las que el factor de abrir pista es más determinante y que las previsiones meteorológicas anunciaban posibles lluvias que hicieran menos exigente el partir primero a los tramos, Rovanperä tuvo que lidiar con el inicio meteórico de su compañero de equipo, Elfyn Evans, el cual parecía haber puesto la directa hacia repetir el guion que ya siguió en el Rally de Finlandia 2021, prueba en la que hizo todo una exhibición de pilotaje al ataque en las siempre rapidísimas pistas del país de los 1.000 Lagos.

Elfyn Evans aguantó líder hasta la novena especial | Toyota GAZOO Racing

Evans acumulaba cinco scratchs en las cinco primeras especiales del viernes, la etapa más larga del programa, borrando por completo el tempranero liderato conseguido por Craig Breen tras marcar el scratch con el Ford Puma Rally1 en la superespecial disputada en la tarde del jueves. El galés parecía poner tierra de por medio, aprovechando una retrasada posición de salida y que las especiales por la mañana se mantenían relativamente secas debido a que las lluvias habían respetado el primero de los dos bucles a disputar.

Por el camino se quedaría Craig Breen, primer abandono entre los Rally1 después de haberse salido de la pista al tomar una trazada demasiado exterior en una curva rápida de izquierdas. El irlandés golpeaba ya entre la hierba contra una piedra, lo que le llevaba a romper la suspensión delantera izquierda y decir prácticamente adiós a cualquier opción no sólo de pelear por el título, sino de meterse también previsiblemente entre los tres primeros.

Ott Tänak se aleja de la victoria en casa | Hyundai Motorsport

Con un dominio de Evans tan evidente, parecía difícil encontrar un elemento disruptivo que pudiera poner patas arriba la carrera ya en el bucle vespertino, el cual comenzaba también con mejor tiempo de Elfyn en el TC6. Sin embargo, la espera lluvia hizo acto de aparición y, a partir de ahí, fue Kalle Rovanperä el que tomó el testigo, consiguiendo dos scratchs consecutivos que le permitirían arañar su desventaja respecto a su compañero de equipo en Toyota GAZOO Racing.

Parecía que el día terminaría con Rovanperä situándose muy cerca de Evans en la general, pero el noveno tramo cronometrado de la cita estonia tendría reservada una gran sorpresa en forma de fuertes precipitaciones, las cual descargarían aún más agua después de que Kalle pudiera completar su recorrido. De esta forma, el tercer scratch consecutivo estaba asegurado para el líder del Mundial, pero el golpe sería tan importante, que cuando Evans se abrió paso entre la lluvia y el barro para llegar a la meta final del día, se había dejado 22,6 segundos respecto al joven finlandés volador y, por tanto, el liderato.

Adrien Fourmaux es el mejor Puma Rally1 clasificado | M-Sport Ford

La general entonces reflejaba 11,7 segundos de ventaja de Rovanperä sobre Evans, mientras que Tänak ya se dejaba 44 segundos después de una jornada para olvidar en el caso del gran ídolo local. Comenzó peleando por los mejores tiempos con los Toyota GR Yaris Rally1 oficiales, hasta que una penalización de 10 segundos recaía sobre él al no haber conducido en modo 100% eléctrico en una de las zonas del enlace que es obligatorio por reglamento.

Si un cambio de reglajes poco acertado parecía ser la mayor de sus preocupaciones por la tarde, la realidad es que lo peor estaba por llegar para él también en el TC9, donde Martin Järveoja tuvo que realizar una postura contorsionista durante buena parte del tramo para sujetar con su pie derecho uno de los tubos encargados de echar aire para que el parabrisas del Hyundai i20 N Rally1 no se empañe. El resultado no fue alentador, dejándose también más de 20 segundos y complicándose mucho las opciones de pelear por un triunfo en casa.

Para el resto de pilotos oficiales de Hyundai la situación no era mucho mejor. Thierry Neuville ya comenzó marcándose como objetivo más ambicioso terminar tercero, aunque en este caso no contaba seguramente con que Evans y Lappi estuvieran tan fuertes, lo que le ha relegado a la quinta plaza provisional, sin confianza en el coche y con pocos visos de mejorar a lo largo de la prueba en unos tramos que él mismo ha reconocido que no son sus preferidos. En el caso de Oliver Solberg, de nuevo un toque con una piedra le llevaba a chocar contra un árbol y dañar la dirección asistida, momento a partir del cual tuvo que lidiar con las penalizaciones por tiempo y las reparaciones en los enlaces para llegar finalmente a la asistencia sin firmar un nuevo abandono en su hoja particular.

Gran adaptación de Marquito Bulacia a Diego Vallejo | Skoda Motorsport

En M-Sport, con la ya confirmada retirada de Craig Breen, quedaba por ver quién tomaría el testigo entre los de Malcolm Wilson. Sería en este caso Adrien Fourmaux, sexto de la general tras adelantar a Katsuta y recuperando algo de feeling con su Ford después de los numerosos accidentes sufridos en las seis pruebas disputadas hasta ahora. Peor le iba a Gus Greensmith, aquejado de problemas con la suspensión trasera y a un Pierre-Louis Loubet que volcaba precisamente en la última especial del viernes.

En cuanto a WRC2, Andreas Mikkelsen lidera de forma sólida con el Skoda Fabia Rally2 Evo. El noruego, campeón de Europa y del WRC2 en 2021, mantiene 12 segundos de margen sobre el piloto de Hyundai, Teemu Suninen y menos de un minuto respecto al primer clasificado entre los júnior de dicha clase, el boliviano Marquito Bulacia, el cual estrena en esta prueba a su derecha al incombustible copiloto lucense, Diego Vallejo. Destacar que Hayden Paddon ha tenido que abandonar en su enésima intentona de regresar al WRC después de haber dado positivo en COVID-19 en los últimos test realizados al neozelandés.