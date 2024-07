Kalle Rovanperä líder con Martins Sesks llamando a las puertas del WRC

Más de 130 kilómetros cronometrados para empezar este Rally de Letonia en una jornada en la que ha habido claro protagonismo local ya que Martins Sesks, en el que está siendo su segundo evento dentro de la categoría absoluta del WRC, ha conseguido situarse en la pelea con Kalle Rovanperä y Sébastien Ogier por la victoria. Para el letón era un viernes para enmarca, estando gran parte de la etapa encuadrado entre los tres campeones del Mundo de Rallies que actualmente compiten dentro de la disciplina.

Pilotando un Ford Puma Rally1, ahora sí con el apoyo del kit híbrido (en Polonia no empleó la potencia eléctrica), Sesks conseguía el mejor tiempo en el TC3 y el TC4, lo que le permitía inmediatamente ponerse segundo de la general provisional por delante de Sébastien Ogier y Ott Tänak y sólo superado por Kalle Rovanperä. A pesar de la primera plaza para el finlandés, el de Toyota reconocía no encontrarse nada cómo con el balance del GR Yaris Rally1, especialmente con su tendencia al subviraje, algo que logró en parte compensar en la zona de cambio de neumáticos que se realizaba entre los tramos de la mañana y los de la tarde.

El empuje de Rovanperä a partir de ese momento no generó ninguna duda. Después de tener el tercer mejor crono en el TC5, por detrás de sus compañeros en Toyota, Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta, Kalle empujó para terminar el viernes por todo lo alto, con tres scratchs consecutivos que le iban a permitir salir líder de esta primera jornada con más de 15 segundos de ventaja sobre Sesks y más de 21 respecto a Ogier.

El único de los protagonistas de la mañana que daba un claro paso atrás en la sesión vespertina fue precisamente Ott Tänak, pasando de la cuarta plaza a la sexta después de que Takamoto y Adrien Fourmaux dieran buena cuenta de él en las cuatro especiales que se disputaron durante la tarde. El estonio estuvo incluso a punto de no estar presente en este evento después del pavoroso accidente que sufrió hace dos semanas en su casa, durante la disputa del Rally de Estonia. Hyundai Motorsport incluso decidió llevarse a Andreas Mikkelsen para que el noruego hiciera los reconocimientos en caso de que los responsables médicos del campeonato no le dieran el visto bueno al Campeón del WRC en 2019. Consiguió estar presente, en definitiva, pero los tiempos no terminaron por salir.

Dos scratchs de siete posibles sitúan a Sesks segundo | M-Sport Ford

Séptimo por su parte está otro de los grandes contenientes por el título, Elfyn Evans, al que le está pasando sería factura el ser el segundo en salir a los tramos. El galés está desaprovechando lo que en principio parecía un rally que se ajustaba a la perfección al Toyota GR Yaris Rally1, buena muestra de ello es que actualmente hay tres de los cuatro entre los competidores emplazados en el Top4. Peor aún lo ha pasado Thierry Neuville, tratando de alejarse de la última posición entre los pilotos de la clase Rally1.

El belga se ha quejado amargamente por abrir pista (con mensaje de vuelta dado por Sébastien Ogier, el cual ha conseguido sus ocho títulos teniendo que lidiar con esta situación), teniendo que luchar al final del día para no ser último y así tener que abrir pista durante toda la jornada del sábado, una etapa que además tiene como peculiaridad el que se disputa en una configuración prácticamente lineal, sin repetir tramos. Conseguiría al menos adelantar a su compañero en Hyundai, Esapekka Lappi, el cual aparentemente cedió algo de tiempo en los últimos metros del TC8 a propósito, quedando los dos pilotos de Hyundai a espaldas de Grégoire Munster.

Undécimo y líder del WRC2 es Oliver Solberg, que cuenta con más de medio minuto de margen sobre el segundo clasificado en un fin de semana en el que la nueva generación de pilotos parece estar llamando seriamente a la puerta.