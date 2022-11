George Russell gana la carrera Sprint en Interlagos tras un duelo con Max Verstappen

Movida clasificación Sprint del Gran Premio de Brasil, demostrando una vez más que, si bien esta solución no convence a todos, hay ciertos circuitos en los que sí llega a proporcionar entretenimiento. El trazado de Interlagos no decepciona y hoy proporcionó la oportunidad de ver una bonita pelea por la victoria (aunque fuera una victoria de 8 puntos y no 25) entre Max Verstappen y George Russell que acabó con triunfo de este último. Carlos Sainz y Lewis Hamilton fueron segundo y tercero, también por delante del neerlandés, aunque el de Ferrari saldrá séptimo mañana. La suerte le fue esquiva a Fernando Alonso, que tras un toque con su compañero de equipo solo pudo ser décimo quinto.

La gran sorpresa de la sesión clasificatoria la protagonizaba un Kevin Magnussen que lograba la primera pole position de su carrera deportiva, aprovechando el momento idóneo para marcar el tiempo y ser el más rápido. El piloto de Haas clasificó por delante de Max Verstappen, teórico máximo favorito para el fin de semana. George Russell ocupó la tercera posición con Lando Norris a su lado para una segunda fila 100% británica. Carlos Sainz partía quinto con Esteban Ocon sexto, mientras Fernando Alonso tomaba la salida desde la séptima posición. Tras el asturiano, Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Charles Leclerc eran los tres grandes nombres que completaban el top 10.

Buena remontada de Sainz que saldrá séptimo | Ferrari

La climatología del sábado respeto a la Fórmula 1, al contrario de lo que sucedía el viernes. De esta forma, la única elección de neumáticos que había que valorar era la de qué compuesto de seco se montaba. En ese sentido, los únicos pilotos que jugaron una estrategia alternativa fueron Max Verstappen y Nicholas Latifi, con gomas medias. Todos los demás pilotos optaban por la opción menos arriesgada de salir con neumáticos blandos. Esto tenía una importancia crucial sobre todo en el momento de la salida, ya que con Verstappen empleando gomas medias, tomar la primera posición en la salida era particularmente complicado.

Finalmente, Magnussen se las arregló para defender esa primera posición en los primeros metros, gracias en parte a una buena arrancada. El danés tenía la misión de intentar lograr una buena ventaja en pista para cuando sus rivales empezaran a poder superarle, al caer el rendimiento del Haas. Esta situación se dio en la vuelta 3, tras solo dos giros en cabeza por parte de un Magnussen que a partir de entonces tendría que lidiar con un rendimiento en declive de su monoplaza. Mientras tanto, los pilotos de Alpine protagonizaron uno de los momentos del día, con un paralelo muy tenso entre ambos en el que Alonso salvó el desastre ‘in extremis’ y luego un toque en la recta de meta que dañó el alerón del asturiano y le obligó a pasar por boxes, cayendo a la última posición.

Una situación parecida, aunque sin toque, se vivió en Aston Martin, cuando la defensa de Lance Stroll casi acaba con el canadiense mandando a Sebastian Vettel contra el muro. Con todo, en este caso sí hubo sanción para el hijo del propietario, con diez segundos para él al término de la carrera. Mientras tanto, el alemán intentaba ir hacia adelante, aunque la novena posición que acabaría alcanzando al final no fue suficiente para sumar puntos. Por delante, la acción se animaba cuando al llegar a las doce de las veinticuatro vueltas a las que estaba programada la Sprint, Russell alcanzaba a Verstappen y empezaba a ejercer su presión sobre el líder de carrera.

Al final, el de Mercedes tuvo que realizar varios intentos antes de lograr arrebatarle la primera posición en la vuelta 15, tras un bonito duelo en el que ni Russell ni Verstappen cedieron lo más mínimo. No hubo toque entre ellos, aunque sí lo hubo cuando tres vueltas más tarde, Sainz atacó al Red Bull. El contacto dañó el alerón delantero del campeón, que de esta forma tampoco se pudo defender con éxito de un Hamilton que solo una vuelta después ya era tercero. Así, George Russell se llevó la victoria por delante de un Carlos Sainz que, sin embargo, saldrá mañana séptimo. Lewis Hamilton completó el top 3, aunque mañana estará en primera fila al lado de su compañero de equipo.

Primera línea de parrilla para las flechas plateadas | Mercedes-AMG F1

También ganarán posiciones en parrilla Max Verstappen y Sergio Pérez, que compartirán la segunda fila en tercera y cuarta posición, Charles Leclerc y Lando Norris, quinto y sexto respectivamente. Octavo tanto hoy como en la parrilla de mañana es Kevin Magnussen, que hizo todo lo que pudo en pista contra unos monoplazas claramente superiores. El danés se llevó el último punto del día, con Sebastian Vettel y Pierre Gasly cerrando el top 10 aunque en el caso de las carreras cortas del sábado, sin puntos para llevarse a casa. Por su parte, Fernando Alonso logró recuperar varias posiciones gracias a su ritmo y a abandonos y sanciones ajenas y fue décimo quinto, posición desde la que partirá mañana.