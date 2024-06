Fernando Alonso lidera unos opacos libres del Gran Premio de Canadá

Arranca el fin de semana del Gran Premio de Canadá, con dos sesiones de entrenamientos libres con una presencia de lluvia que eliminó cualquier posibilidad de extraer conclusiones de las primeras dos horas de acción en pista. Con todo, Fernando Alonso fue el piloto más rápido por delante de George Russell, con Lance Stroll en tercera posición para certificar una sorprendentemente positiva –por lo menos en términos de resultados– para Aston Martin. Carlos Sainz, que fue segundo por la mañana, tuvo que conformarse con la décimo tercera posición en la sesión vespertina.

Tras una semana repleta de noticias, incluyendo la marcha de Esteban Ocon al terminar la temporada 2024 y la renovación de Sergio Pérez por dos años más, la Fórmula 1 llegó a un Gran Premio de Canadá que se presenta especialmente interesante con previsión de lluvia tanto para los entrenamientos libres del viernes como para la jornada del sábado y el domingo. Pero sobre todo, la cita con el Circuit Gilles Villeneuve plantea un escenario en el que Red Bull podría no solo no ser dominante sino incluso ser batida de nuevo, si nos fiamos de las preocupaciones expresadas por Red Bull, que no se ven como favoritos para este fin de semana.

Lando Norris fue el más rápido en FP1 | McLaren

A lo largo de la jornada del viernes, la presencia de la lluvia y hasta granizo complicaban el planteamiento de la primera sesión de entrenamientos libres. Llegado el momento de arrancar la primera hora de acción, el cronómetro empezaba a contar… pero con el carril de boxes cerrado y sin posibilidad de que salieran los coches a pista. Hasta 21 minutos, estuvo la sesión en ese limbo, hasta que finalmente se optó por dar paso a los monoplazas, con una pista que empezaba a mostrar las primeras señales de secado. Con 39 minutos por delante, y una pista cambiante, los equipos sabían que la sesión iba a tener una validez relativa.

A todo ello, hubo que añadirle aún otra breve parada a causa de un golpe de Zhou Guanyu contra el muro en el exterior de la curva 5. Entre tanto, Charles Leclerc acababa siendo el primero en salir con neumáticos lisos. Al final, Lando Norris acabó marcando el mejor tiempo, con una ventaja de algo más de tres décimas sobre Carlos Sainz, segundo justo por delante de Charles Leclerc, dejando a Lewis Hamilton y Max Verstappen redondeando el top 5. Tras el neerlandés, a dos segundos del mejor tiempo, Oscar Piastri fue sexto con Pierre Gasly séptimo. Valtteri Bottas firmó el mejor tiempo por delante de Sergio Pérez, dejando a George Russell en décimo puesto. Por su parte, Fernando Alonso apenas pudo ser décimo quinto.

Leclerc está siendo investigado por salir con intermedios a FP2 | Ferrari

En la segunda sesión de entrenamientos libres, la principal noticia se encontró en el box de Red Bull, donde Max Verstappen se estuvo encerrado durante la mayor parte de la sesión, habiendo rodado apenas unos veinte minutos. El equipo reportó problemas en el ERS, lo que en definitiva impidió que el actual campeón sacara más provecho de un día complicado de por sí. Al inicio de la sesión, la lluvia estaba presente, pero no con suficiente fuerza como para impedir que las gomas lisas hicieran acto de presencia. Por lo demás, sesión limpia aunque con una investigación en marcha para Leclerc, que salió a rodar con gomas intermedias cinco minutos antes de que la sesión fuera declarada como sesión de mojado.

En lo deportivo, Fernando Alonso fue el piloto más rápido, con casi medio segundo de ventaja sobre George Russell, segundo clasificado. Para sorpresa general, Lance Stroll fue tercero, certificando un día teóricamente positivo para Aston Martin aunque siempre a la espera de que la jornada del sábado nos devuelva a la realidad. Charles Leclerc firmó el cuarto mejor registro, con Daniel Ricciardo en quinto puesto. Continuando la lista de resultados inexplicables, Kevin Magnussen fue sexto, por delante de Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda, dejando a Alex Albon y a Sergio Pérez cerrando el top 10.

Russell y Hamilton tienen muchas esperanzas en Canadá | Mercedes-AMG F1

De esta manera, varios pilotos importantes quedaban en posiciones relegadas, incluyendo a Carlos Sainz en decimotercera posición, Oscar Piastri en décimo sexta y Max Verstappen dos posiciones más atrás, decimoctavo, con Lando Norris último. Resultados difíciles de analizar y con una fiabilidad limitada, aunque con la posibilidad de dejarnos un sábado en el que pilotos y equipos tendrán que esforzarse para sacar provecho de la última hora de entrenamientos libres antes de lanzarse a por la decisiva sesión clasificatoria, que las previsiones meteorológicas dicen que podría ser también pasada por agua.

Resultados FP2 - GP de Canadá 2024