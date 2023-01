El automovilismo estadounidense llora el fallecimiento de Ken Block

El automovilismo norteamericano y la escena de los deportes de riesgo llora este martes 3 de enero el fallecimiento de uno de sus grandes iconos de la última década. Ken Block ha fallecido en las últimas horas a consecuencia de un accidente de moto de nieve. La noticia ha sido confirmada por el propio equipo Hoonigan, estructura responsable no sólo de la gestión deportiva del estadounidense, sino también de la creación de todos los contenidos audiovisuales que han servido para agrandar su figura.

La noticia llegó en la madrugada española del martes 3 de enero, confirmando por el propio equipo de Hoonigan Industries su fallecimiento tras un accidente con dicho vehículo mientras disfrutaba del inicio del año practicando algunos de sus deportes favoritos sobre el blanco elemento. Además de su faceta de piloto, Block también compitió en motocross, snowboard e hizo skate.

Empresario, cofundador de la firma de ropa y zapatillas DC Shoes en 1994, Ken Block se apuntó a un curso de perfeccionamiento de conducción para aprender más sobre las técnicas para conducir en rallies. Aunque ya en la primera década del Siglo XX se dejó ver en el campeonato americano e incluso hizo una pequeña presencia en el PWRC al igual que Travis Pastrana, no fue hasta el lanzamiento de su primer Gymkhana con Subaru cuando su fama llegó a prácticamente todas las latitudes a través de Internet.

A partir de ahí, Block sacó todo su talento para crear una marca en torno a él, desarrollando el proyecto de los cortometrajes de acción con fines publicitarios y siendo contratado posteriormente por Ford, marca con la que compitió en el Campeonato del Mundo de Rallies o en el World RX. Fue en enero 2021 cuando se confirmó que el fabricante de Detroit y Block separaban sus caminos después de 11 años de relación.

Imagen de la Gymkhana Nine, una de las más populares | Ford

No dejaron de surgir proyectos, y a pesar de que la serie de Gymkhana no se detuvo y paso a manos de Travis Pastrana y Subaru, Ken ficho como imagen publicitaria de Audi y la electromovilidad, algo que dio como fruto la creación del Audi S1 Hoonitron y el rodaje de la Electrikhana en las calles de Las Vegas, la ciudad del pecado. De forma paralela, compitió en el ARA con un Hyundai i20 Coupé WRC, así como la presencia con Porsche en el East African Safari Rally (pospuesto a 2022 a pesar de que estaba programado para noviembre de 2021) y lanzó un proyecto para tratar de estar en la Subida Internacional a Pikes Peak también con un 911 muy vitaminado que no llegó a competir en Colorado Springs por el fallo del motor.

Tras de sí quedan muchos millones de visitas, grandes masas de aficionados que adoraban la forma de entender el mundo del motor de Ken Block y especialmente su familia, con quien compartía su pasión por los rallies, especialmente con su esposa Lucy y su hija Lia, la cual había empezado a tomar el testigo de su padre con una mayor presencia en las redes sociales en comparación con sus dos hermanos, así como en su canal de YouTube.