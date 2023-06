GP de España: Max Verstappen logra su 40ª victoria en el lugar en el que se estrenó

El Circuit de Barcelona-Catalunya estaba lleno hasta la bandera para asistir al Gran Premio de España 2023, una edición muy especial, con un seguimiento por parte de los aficionados locales que buscaba ser correspondido por un gran resultado de los dos competidores que finalmente no pudo llegar. Ceremonia solemne, con el himno tocado a piano y mucha emoción por parte de los fans y de los propios comisarios. Estaba todo listo, se esperaba algo de lluvia como opción de agitar la carrera y con las dudas de saber si Carlos Sainz iba a encontrar un hueco para tratar de poner en entredicho la victoria de Max Verstappen y hasta dónde sería capaz de escalar un Fernando Alonso desde la octava plaza.

Lo intentó Carlos en la primera curva, incluso llegó a ponerse por delante ligeramente al llegar a la frenada, sin embargo, Verstappen sabía a la perfección cómo defender la primera posición en esa enlazada de Montmeló, por lo que no hubo variación. Tuvo peor suerte Lando Norris, el cual terminó encontrándose con la zaga del Mercedes de Lewis Hamilton y dañaba el alerón. El jubilo con el que se vivió McLaren la actuación del británico ayer, el cual no se pudo explicar de dónde había sacado ese rendimiento para lograr una posición en la segunda fila.

Verstappen tapó todos los huecos Sainz | Red Bull Content Pool

Con una parada en boxes inicial tan temprana, la carrera de Lando quedó completamente arruinada, quedándose en la cola de la clasificación general. Todo ese desconcierto era aprovechado por una salida meteórica de Lance Stroll, todo un arte en el caso del canadiense que ya sorprendió a todos el año pasado en Japón en unas condiciones infernales. Las posiciones se estabilizaban en la primera parte de la carrera, a la espera de ver cómo gestionaban sus respectivas remontadas Checo Pérez y George Russell, con muy malas clasificaciones este sábado que les llevaron a quedarse fuera de la Q3.

Por delante, se esperaba que habría una gran variedad estratégica, especialmente porque todos planteaban una carrera a dos paradas, con los Aston Martin por ejemplo apostando por dos stints muy rápidos, tirando del compuesto blando y dejando para la última parada en boxes el duro. Sin embargo, el AMR23 volvía a tener los mismos problemas del viernes, con falta de velocidad punta que rápidamente pagaron cuando se vieron precisamente superados por Russell y por Checo Pérez, todos ellos camino en busca de la plaza de Carlos Sainz, algo que se dio incluso antes de llegar al ecuador de la carrera.

Los otros grandes ganadores del fin de semana | Mercedes-AMG F1

Con Max Verstappen en modo martillo y distanciándose al frente de la clasificación, los que acapararon la atención fueron precisamente los dos monoplazas de Mercedes, con George Russell y Lewis Hamilton mostrando un gran ritmo y además gestionando muy bien las gomas en lo que era su primer fin de semana para hacer pruebas fidedignas con el nuevo diseño de monoplaza. Se estaba viendo ese punto de inflexión en la moral del equipo no sólo con el doble adelantamiento que completaban sobre Carlos Sainz, sino en el tono de las palabras de Hamilton por su radio al finalizar la carrera.

Fue precisamente cuando llegamos a mitad del Gran Premio de España cuando se volvió a creer en un posible vuelco en la carrera con la aparición de la lluvia, sin embargo, esta vez no pasó de unas cuantas gotas que inquietaron especialmente a un George Russell que pedía confirmación a su box sobre si lo que había en su visera era agua caída del cielo o gotas de sudor. No pasó de ahí y el británico estaba en lo cierto en su apreciación.

El stint intermedio pasó factura a los monoplazas rojos | Ferrari

Ni los Ferrari ni los Aston Martin estaban en disposiciones de mirar al podio, por lo que la situación se centró en ver hasta dónde iba a escalar Pérez, mientras que Sainz pedía a su equipo soluciones desesperadamente ya que ese segundo stint no estaba funcionando: "Encontrad la mejor manera de parar a Pérez". No la encontraron y el madrileño cayó a la quinta posición al final de la carrera, mientras que Fernando Alonso, después de quitarse el segundo juego de blandos pasó al ataque con el duro para adelantar a Zhou, Tsunoda y a un Esteban Ocon que volvió a ponerle las cosas muy difíciles a su excompañero de equipo en Alpine.

De ahí al final la lucha fue por la vuelta rápida y el punto extra que eso significa. Para Max Verstappen era algo personal y de nuevo buscó llevarse de España el máximo de puntuación, como ya ocurrió en su debut con Red Bull Racing, el día en el que estrenó su palmarés en el Mundial de Fórmula 1. Desde el equipo no hicieron otra cosa que recordarle al neerlandés que tenía pesando sobre él la sombra de una bandera blanca y negra por haber excedido en tres ocasiones los límites de pista. Eso tampoco le detuvo y el líder del Mundial siguió engrosando sus guarismos logrando su quinto triunfo de 2023.

Fernando Alonso faltó a su cita con el podio | Aston Martin

Los Mercedes de Hamilton y Russell subieron al podio con él, con un Top 7 con marcado sabor latino para decepción de los aficionados españoles ya que Sainz no pudo pasar del quinto por el séptimo puesto de Alonso, a espaldas de un Stroll con el que cumplió su palabra de no atacarle en la parte final de la carrera. Completaron las posiciones con derecho a puntos Esteban Ocon, Guanyu Zhou y Pierre Gasly. Decepción para McLaren y especialmente para Charles Leclerc que no llegó a las 10 primeras plazas, mientras que queda por conocer cuál será la decisión acerca de Nyck De Vries y si el Doctor Marko puede estar buscando para él un sustituto en AlphaTauri.

Resultados del Gran Premio de España 2023: