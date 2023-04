Elfyn Evans aprovecha el traspiés de Neuville y busca volver a ganar

El Rally de Croacia había dejado atrás la etapa más larga de su itinerario y todo parecía ser muy positivo para un equipo que necesitaba aquí un empujón anímico. Los de Cyril Abiteboul no sólo querían conseguir su primer triunfo del año, sino que también perseguían homenajear la figura del desaparecido Craig Breen desde lo más alto del podio, a buen seguro con una ceremonia que se hubiera alejado mucho de la habitual algarabía y baño de champán que suele acompañar este tipo de momentos

Para Hyundai la jornada comenzaba prácticamente de la peor forma. Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe conseguirían retener la primera plaza y ampliar su margen sobre Elfyn Evans y Scott Martin en el arranque de la etapa. Tras dos tramos, parecía que el piloto de la firma surcoreana estaba en disposición de seguir ampliando su diferencia al frente de la general sobre el de Toyota, pero después de poco más de cinco kilómetros del TC11, el belga entraba demasiado fuerte en una curva de derechas muy sucia después del paso de los primeros participantes y ha terminado saliéndose fuera para golpear un trozo de hormigón que se encontraba en la cuneta.

Con tal inercia, el i20 N Rally1 no se ha detenido en ese punto y ha seguido hasta estrellarse de forma frontal contra unos árboles situados también a la izquierda de la carretera. Daños en la suspensión trasera y en el frontal llevaban a la pareja belga a abandonar, mientras que Elfyn Evans se quedaba al frente de la general, seguido por Ott Tänak y Esapekka Lappi.

El estonio ya había mandado algún mensaje en la jornada del viernes, apuntando a que no estaba del todo satisfecho sabiendo que estaba en condiciones de ganar, por lo que no fue del todo extraño que el Campeón del Mundo de 2019 comenzara a recortar a buen ritmo la diferencia respecto a Evans y abrir una gran brecha respecto a un Esapekka Lappi que por la mañana decía no estar cómodo con el coche (según él porque “tal vez había dormido mal”) y que comenzaba la tarde en la que tras un trompo se dejaba prácticamente cualquier opción de entrar en la lucha por un cajón más alto del podio.

Esapekka Lappi se ha conformado con la 3ª plaza | Hyundai Motorsport

La etapa no iba a mejorar la situación de un Lappi que empezó a mirar hacia atrás debido a la presencia cada vez más amenazante de un Sébastien Ogier que se colocaba cuarto a menos de un minuto, mientras que Kalle Rovanperä conseguía acercarse a apenas dos segundos del francés en lo que promete ser una lucha mañana ‘controlada’, especialmente si tenemos en cuenta que los dos son los Toyota GR Yaris Rally1 que están nominados para sumar puntos de cara al campeonato de constructores. No sería de extrañar que Jari-Matti Latvala decida poner freno a cualquier lucha entre sus dos pilotos para evitar que puedan quedarse con un preocupante cero en el casillero del fin de semana

Y es que al frente de la general del Rally de Croacia se sitúa Elfyn Evans con la tercera unidad oficial de Toyota GAZOO Racing, sin presión de sumar puntos para marcas y con una renta de 25,4 segundos sobre un Ott Tänak que llegó a asomarse a poco más de 10 segundos del galés El estonio comenzó a tener problemas en su Ford Puma Rally1 durante el bucle vespertino, algo que le llevó a ceder más terreno y llevarle seguramente a pensar más en conservar la segunda posición y buscar los puntos de la Power Stage.

Ott Tänak se asomó a la primera plaza de Evans | Ford M-Sport

En el resto de categorías, los franceses comandan ambas clasificaciones, con Yohan Rossel liderando en WRC2 y Laurent Pellier haciendo lo propio en JWRC, los dos pilotos galos han perdido buena parte de su diferencia respecto a su más inmediato perseguidor, pero aun así conservan un colchón de 13 segundos y de más de dos minutos respectivamente cuando apenas restan 54,8 kilómetros competitivos. Malas noticias para los españoles, con salidas de Alejandro Cachón y Raúl Hernández, mientras que Roberto Blach se quitaba la espinita de la retirada de ayer con un scratch en el TC13.