Daniel Ricciardo empieza a sonar como posible recambio de Nyck de Vries

Daniel Ricciardo fue uno de los objetivos de las cámaras el pasado fin de semana en Miami. El australiano, que siempre ha derrochado carisma, apareció en muchas ocasiones en pantalla y ni siquiera estuvo relacionado más con esa prensa del corazón que le pudiera relacionar con algún personaje famoso. Piloto reserva de Red Bull Racing, Daniel regresó a la escudería de las bebidas energéticas para hacer hasta el momento un papel más o menos testimonial, con algún que otro evento y la participación en los ya habituales vídeos de acción con fines promocionales de la compañía austriaca.

Sin embargo, su presencia en Faenza muy reciente para ajustarse el asiento ha sido la mecha que necesitaba encenderse para empezar a situar al expiloto de HRT, Red Bull, McLaren y Renault de nuevo en uno de los veinte monoplazas de la parrilla. El mal rendimiento mostrado hasta el momento por Nyck de Vries parece estar señalando que precisamente es el asiento del neerlandés el que corre peligro, siendo el experimentado Ricciardo el que se subiría en su lugar.

Ricciardo es piloto reserva de las dos escuderías | Red Bull Content Pool

Lo cierto es que de Vries está perdiendo con rotundidad en la comparativa directa frente a un Yuki Tsunoda que ha aprovechado una nueva oportunidad que le ha dado la Scuderia AlphaTauri tras la marcha de Pierre Gasly y que ya cuenta con dos puntos. El mejor resultado del Campeón del Mundo de la Formula E fue la 14ª posición conseguida en Bahréin y que repitió en Jeddah. Sin embargo, Australia y Bakú terminó en accidentes y en Miami, el 18º puesto supo a poco en una carrera en la que terminaron todos los monoplazas a pesar de que precisamente de Vries tuvo un contacto con Lando Norris en la primera vuelta.

El propio Tost pidió algo de tiempo para su piloto después de la cuarta carrera del año, pero lo cierto es que con la confirmación de que Franz se irá al final de temporada, esa posición de fuerza del jefe de la escudería italiana puede ser visto algo más borroso de lo que era hasta hace poco más de un mes: “Como siempre digo, hay un proceso de aprendizaje y un período de choque porque, si los conductores no chocan, no conocen el límite. Este es un crédito que debes darles, de lo contrario no funciona. Y no había ningún piloto que no chocara. Recuerdo con Sebastian en las primeras carreras, volvía en la primera vuelta la mayoría de las veces sin el morro delantero. Eso es parte del juego”.

Ricciardo sigue siendo el perfecto showman | Red Bull Content Pool

Tampoco que Ricciardo haya participado en el proceso del ajuste de su asiento puede ser tomado como una muestra inequívoca de que se vaya a producir dicho relevo, sabiendo además que él será el encargado de hacer los test de neumáticos en Silverstone tras el Gran Premio de Gran Bretaña, pero supone uno de esos movimientos que siempre se han dado en el universo de Red Bull cuando uno de los pilotos titulares se encontraba en entredicho y que nadie se apresuró a desmentir. También nombres como los de Liam Lawson o Ayumu Iwasa podrían ser considerados siempre y cuando tengan los puntos necesarios en la superlicencia.

Desde Autosport señalan a que Helmut Marko ya tendría una fecha límite para evaluar el rendimiento de Nyck, decisión que se podría tomar tras el Gran Premio de España que se celebrará el primer fin de semana de junio. No sería la primera ocasión que vemos a Red Bull tomar una decisión así a mitad de temporada, con ejemplos como los tomados con Pierre Gasly o cuando en 2009 Jaime Alguersuari reemplazó a Sébastien Bourdais y en 2017 se subió a Pierre Gasly y Brendon Hartley para sustituir a Daniil Kvyat (ya en 2016 se le bajó del Red Bull para montar a Max Verstappen) y Carlos Sainz.