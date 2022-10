Charles Leclerc y Carlos Sainz, los más rápidos el viernes del GP de EE.UU.

Plácido inicio del primer fin de semana post-consecución del título de pilotos 2022, con un Max Verstappen ya bicampeón y con Red Bull optando a llevarse el título en Austin. De momento, los Ferrari al frente en la jornada del viernes con Carlos Sainz marcando el mejor tiempo por la mañana y Charles Leclerc haciendo lo propio por la tarde. Sin embargo, en unos libres inusuales y aparentemente poco representativos, la noticia fue el debut de Alex Palou en un fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1. El catalán estuvo al volante del McLaren de Daniel Ricciardo y completó 21 giros por la mañana, dando buenas sensaciones en su primera aparición con un coche de 2022.

La principal novedad del Gran Premio de Estados Unidos se encontraba, de hecho, en la gran afluencia de pilotos novatos en la primera sesión de entrenamientos libres. Puesto que la actual normativa de la Fórmula 1 requiere que los equipos pongan a pilotos debutantes (con no más de 2 GP’s disputados de experiencia) en dos sesiones libres del viernes a lo largo del año y la mayoría de equipos buscaron esperar hasta el último momento, varias estructuras se encuentran ahora con la necesidad de cumplir expediente, causando esta curiosa situación en Austin, con hasta cinco pilotos no habituales en la primera hora de rodaje en Estados Unidos.

Alonso sería sexto en la FP1 | Alpine

De esta forma, Alfa Romeo trajo a Théo Pourchaire, actual segundo clasificado en la Fórmula 2, mientras Williams empleaba al piloto local Logan Sargeant, tercero en la categoría de plata. Haas contaba con Antonio Giovinazzi, aunque el italiano no cumple con la normativa y sale más por intereses de Ferrari. Robert Shwartzman era el elegido por Ferrari, mientras en McLaren se producía una de las noticias más esperadas por los aficionados españoles con el debut de Alex Palou en un fin de semana de Gran Premio. El campeón de la temporada 2021 de la IndyCar se unía así a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, aunque fuera solo por una sesión, para un momento histórico para el automovilismo de nuestro país.

En cuanto a lo ocurrido en pista, el más veloz fue Carlos Sainz, el único piloto titular de Ferrari en rodar en los libres 1. El madrileño finalizó dos décimas por delante de Max Verstappen, segundo al volante del primer Red Bull y con otras dos décimas de ventaja sobre Lewis Hamilton, tercero. La primera sorpresa llegó de la mano de Lance Stroll, cuarto en un cada vez más competitivo (si bien no a estas alturas) Aston Martin. Sergio Pérez fue quinto, con Fernando Alonso en sexta posición. Completaron el top 10 George Russell, Pierre Gasly, Lando Norris y Sebastian Vettel. Al fondo de la clasificación, los cinco pilotos no habituales.

Álex Palou se estrenaba con el MCL36 | McLaren

En su primera aparición en un fin de semana de Gran Premio, Alex Palou fue decimoséptimo, segundo entre los pilotos que solo tomarían parte en los libres 1 y a dos segundos de su compañero de equipo. El catalán tuvo una veintena de vueltas para experimentar el McLaren MCL36, la máquina actual del mundial de Fórmula 1 del equipo de Woking. Irónicamente, el MCL35 que pilotó en Barcelona y en el Red Bull es, de hecho, más veloz. Sin embargo, el cambio de normativas que ha vivido la categoría reina hace que la experiencia de este viernes sea su primera experiencia representativa en el Campeonato del Mundo.

De cara a los libres 2, vuelta a la normalidad con el retorno de los cinco pilotos que no salieron en la primera hora de entrenamientos matinales en el Circuit of the Americas. Volvían a pista, por lo tanto, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi y Kevin Magnussen. Lo que sí era distinto a lo habitual, era la hora y media de sesión, con media hora extra pedida por Pirelli para probar sus nuevos neumáticos, algo que tenía que haberse realizado en el Gran Premio de Japón pero que no se hizo a causa de la presencia de la lluvia (eran neumáticos de seco) y por lo tanto quedó aplazado para el Gran Premio de Estados Unidos.

Charles Leclerc se perdió la FP1 | Ferrari

En ese sentido, la sesión brilló por la ausencia de acción durante buena parte de la misma, al estar los equipos metidos de lleno en sus programas habituales y no tener mucha intención de rodar mucho más de lo previsto. Aún así, había tiempo para pequeños encontronazos en pista, como el que protagonizaron Alonso y Hamilton, quejándose el asturiano de la obstrucción del heptacampeón británico. Por lo demás, sesión para poner los coches a punto de cara a mañana, jornada clave con la sesión clasificatoria, aunque en Austin los adelantamientos son plausibles. Sin ser el COTA un trazado en el que adelantar sea fácil, sí es algo más factible que, por ejemplo, en Suzuka.

En cuanto a los registros marcados en la segunda sesión del día, el más rápido fue Charles Leclerc, aprovechando su único tiempo en pista de la jornada para marcar un tiempo hasta siete décimas por delante del segundo clasificado, Valtteri Bottas. La presencia del finlandés en segunda posición con Daniel Ricciardo tercero ya apuntaba a lo inusual y poco representativo de la sesión, ya que tras un Sainz que era cuarto, estaba Mick Schumacher con el quinto mejor tiempo, por delante de Lando Norris y el recientemente coronado campeón del mundo por segunda vez Max Verstappen. Redondearon el top 10 Hamilton, Gasly y Pérez. Alonso fue décimo séptimo.