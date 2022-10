AlphaTauri vuelve a fichar fuera de Red Bull y contará con Nyck De Vries

Uno de los peores secretos guardados de esta Silly Season, al igual que el fichaje de Pierre Gasly por Alpine, también se trataba del que será su reemplazo en AlphaTauri. Después de quedarse sin la opción de Colton Herta (la FIA no hizo excepciones con la superlicencia), los de Faenza no tardaron demasiado en asegurarse los servicios de una alternativa para la temporada 2023. La sombra del francés es alargada, gracias en gran parte a esa victoria en Monza hace dos años, por lo que había que contar con un piloto rápido y prometedor que pudiera ocupar ese asiento vacante después de la confirmación de la marcha del francés.

Finalmente será Nyck De Vries el que acompañe a Yuki Tsunoda la próxima campaña al frente de la escudería italiana, con un dúo de pilotos con muy poca experiencia en la Fórmula 1 si lo comparamos con otras elecciones mucho más formadas. Para el neerlandés, su carta de presentación viene refrendada por sus éxitos en el Campeonato del Mundo de Formula E donde consiguió el título en la temporada 2020-21, así como en la Fórmula 2, donde ganó las series en 2019 después de haber sido cuarto un año antes en una parrilla en la que figuraban nombres como George Russell, Alex Albon y Lando Norris, ahora también rivales en la Fórmula 1.

Estaba llamado a ser piloto del WEC en 2023 | Toyota GAZOO Racing

Reserva de Toyota a sus 27 años y ligado a Mercedes contractualmente, Nyck ha tenido que desvinculares de todos sus compromisos para poder fichar por AlphaTauri. Debemos recordar que todo apuntaba a que De Vries iba a dar el salto a uno de los Le Mans Hypercars de Toyota para la temporada 2023 del WEC antes de este cambio a la Fórmula 1, siendo específicamente el asiento del argentino Pechito López el que estaba seriamente en entredicho.

Con la confirmación de De Vries, tan sólo quedan dos asientos por confirmar en la parrilla de 2023, uno en HAAS y otro en Williams: "Estoy muy emocionado de unirme a la Scuderia AlphaTauri para 2023 y quiero agradecer tanto a Red Bull como al equipo por darme la oportunidad de conducir en la Fórmula 1. Después de la F2, tomé un camino ligeramente diferente con el automovilismo, pero la F1 siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido de poder cumplirlo. He tenido muchas oportunidades de experimentar el coche 2022 este año y creo que eso me ha colocado en una excelente posición para la próxima temporada, espero que esto me haya ayudado a prepararme para lo que está por venir".

De Vries fue campeón de la Fórmula E en 2020-21 | Mercedes-AMG

En su caso, seguramente podemos decir que aquel fin de semana en Monza fue clave para el cambio de rumbo en su carrera deportiva. El ser piloto bajo el paraguas de Mercedes-AMG, le dio la oportunidad de sentarse en Aston Martin para hacer la FP1 del Gran Premio de Italia, pero fue en esa misma carrera cuando Albon tuvo que dejar su Williams para ser operado de urgencia por una apendicitis. Su gran actuación con el equipo de Grove, así como los puntos del noveno puesto le han ayudado a ganar esa visibilidad para ser considerado por el resto de escuderías como una opción fiable.

Por su parte, el programa de jóvenes pilotos de Red Bull vuelve a verse detenido en parte después de ver cómo AlphaTauri ha tenido que recurrir a un piloto fuera de la órbita en lugar de apostar por Liam Lawson. La opción de Juri Vips hace tiempo que quedó completamente descartada después de la polémica surgida por sus desafortunadas palabras en una retransmisión de Twitch mientras jugaba a videojuegos.