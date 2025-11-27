TRIPLEX | Comprobar los resultados de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del jueves 27 de noviembre de 2025

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves

Comprueba en laSexta.com los cinco números ganadores de los sorteos diarios del jueves 27 de noviembre de 2025, el último jueves del mes.

Ya es jueves, el último del mes de noviembre, que ya termina. Como cada día, se celebra una nueva tanda de sorteos de la ONCE, entre ellos, el del Triplex, que reparte suerte a pequeña escala todos los días a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Todos los números premiados de los sorteos del jueves 27 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

Los premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

