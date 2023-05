El sorteo extra de la ONCE por el día de la madre ya está aquí. Uno de los sorteos más especiales del año en el que la Organización Nacional de Ciegos Españoles reparte millones de euros en premios para poder hacer realidad los sueños de los jugadores.

El evento se celebra el domingo 7 de mayo entre las 21:15 y las 21:35 horas y podrás seguirlo en directo en laSexta.com, para enterarte de todos los detalles resultados del sorteo.

El precio de cada cupón del Extra del Día de la Madre es de 5 euros y para hacerse con uno de ellos basta con acercarse a cualquier punto de venta oficial de la ONCE o también se podrán comprar de manera online a través de JuegosONCE. Los cupones se pueden comprar hasta el día 7 de mayo de 2023 a las 20:55 horas.

Este año el primer premio está dotado de una cantidad de 17.000.000 euros al cupón pero además se repartirán más premios:

17.000.000 millones de euros a un solo cupón para quien acierte las cinco cifras y la serie.

40.000 euros repartidos en 99 cupones para aquellos que tengan las cinco cifras.

1.500 euros repartidos en 900 cupones para los que tengan las cuatro últimas cifras.

100 euros repartidos en 9.000 cupones para aquellos que tengan las tres últimas cifras.

10 euros repartidos en 90.000 cupones para los que tengan las dos últimas cifras.

5 euros repartidos en 900.000 cupones para aquellos que tengan la última cifra.

¿Dónde se puede cobrar el premio del sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE 2023?

Si has sido afortunado y resultas premiado en alguna de las categorías, te interesa saber cómo puedes cobrar tu premio. Si has jugado por internet al Extra del Día de la Madre y tu número resulta premiado, verás reflejado el importe obtenido automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Ese dinero lo podrás utilizar para jugar a otros productos de lotería en JuegosONCE o podrás también transferirlo a tu cuenta bancaria. Si has preferido comprar tu cupón en un punto de venta autorizado de la ONCE, podrás cobrar tu premio en los Centros ONCE y en las entidades bancarias autorizadas: