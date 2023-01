La Navidad está a punto de terminar, pero no se cerrará esta época festiva hasta que llegue el día de Reyes. Y ese día, además de abrir los regalos que los Reyes Magos hayan dejado a los más pequeños (y a los grandes también), este día se celebra el segundo sorteo extraordinario más importante de Loterías y Apuestas del Estado: el sorteo del Niño.

Con hasta 700 millones de euros para repartir en premios, este sorteo no genera tanta expectación como el de Navidad, pero también mueve a muchísima gente. Y entre las personas que participan también están los que compran varios números para poder probar suerte en este sorteo de SELAE. Para poder organizar tus décimos (y comprobarlos en tiempo real), no olvides utilizar el Lotómetro de laSexta.

Se trata de una herramienta creada por laSexta para que todos los que participan en el sorteo del Niño puedan comprobar sus décimos en tiempo real. Su uso es muy sencillo, pero además podrás empezar a usarlo desde mucho antes de que tenga lugar el sorteo, ya que guarda tus números hasta el mismo día 6 de enero, cuando podrás ir consultando si tienes alguno de los premios.

Desde este momento puedes ir añadiendo tus números en la casilla correspondiente y al lado, la cantidad de dinero que juegas. Si no escribes nada, por defecto aparecerán 20 euros, que es lo que cuesta el décimo. Puedes añadir tantos números como quieras y si al añadir alguno ves que te has equivocado, también puedes borrarlo: sólo tienes que colocar el cursor del ratón sobre el número en cuestión y pulsar sobre la cruz o aspa roja que verás a la izquierda. También puedes vaciarlo, si lo deseas, y volver a empezar. Ten en cuenta que todos los números que introduzcas se guardarán para el día del sorteo, siempre y cuando vuelvas a ver el Lotómetro desde el mismo dispositivo y sin haber eliminado el historial de búsqueda o limpiado caché.

Y en el momento en el que tengas rellenados todos los campos, puedes ir viendo si alguno se lleva un premio o no, una vez que arranque el sorteo. Si tu número está premiado, te dirá la cantidad que has ganado; si no, verás una carita triste con un mensaje de que el décimo no ha resultado premiado.

Compartir el resultado del sorteo por WhatsApp

Además de esto, si compartes décimos con alguien, también podrás enviarle un mensaje a quien sea con el resultado del mismo. Para poder hacerlo, coloca el cursor sobre el número que quieras, y al lado de la cruz o aspa roja para eliminar verás el símbolo de WhatsApp; si pulsas sobre él, enviarás un mensaje a quien quieras con el resultado de ese número en cuestión.

Los hasta 700 millones de euros que se reparten están divididos, principalmente, en tres premios, aunque luego existen muchas otras maneras de ganar dinero: con aproximaciones, centenas, reintegros, terminaciones y también con las diferentes extracciones que se realizan desde el salón de sorteos de SELAE el día 6 de enero.