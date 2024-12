A qué hora sale el Gordo de la Lotería de Navidad en 2024

Ya ha pasado un año desde el último sorteo de la Lotería de Navidad. Parece que fue ayer cuando el Gordo se resistía a salir y los quintos premios lo hacían como si no hubiera un mañana durante las dos primeras horas del sorteo. En el sorteo del 22 de diciembre nunca se sabe cuándo van a salir los premios más jugosos. Es parte de su encanto. Así que para no perderte detalle habría que estar pegado a la televisión toda la mañana, hasta las 14:00 aproximadamente. Si te despistas, puede que te pierdas alguno de los grandes. O puede que no. Veamos cómo fueron cantándose el año pasado.

A las 9:40 salió el primer quinto, el 54274. Los niños de San Ildefonso cantaron el primer premio quinto en la segunda tabla. Unos minutos más tarde salió el 45353 a las 9:57 horas de la mano de Natalia Rodríguez Liriano y Francisco Moreno Durán. Quince minutos más tarde se escuchó el tercer quinto, el 88979 a las 10:13, y transcurridos diez minutos sorprendió el cuarto. Antes de que se cumplieran las dos horas saltó el quinto de los quintos y el sexto quinto.

Primer quinto: 9:40 horas

Segundo quinto: 9:57 horas

Tercer quinto: 10:13 horas

Cuarto quinto: 10:22 horas

Quinto quinto: 10:42 horas

Sexto quinto: 10:57 horas

Así quedó el reparto de premios en ese momento, pero la tercera hora del sorteo estuvo protagonizada por el primer cuarto. Salió a las 11:16 horas en el 93361, con anécdota incluida. A uno de los niños se le cayó una bola al enseñar el premio, pero se le dio por válida. El siguiente fue el séptimo quinto a la 11:40. Pasados más de 20 minutos apareció el tercer premio, a las 12:01. Unos minutos más tarde lo hizo el último quinto, el 37038.

Primer cuarto: 11:16 horas

Séptimo quinto: 11:36 horas

Tercer premio: 12:01 horas

Octavo quinto: 12:04 horas

Segundo cuarto: 12:10 horas

Segundo premio: 13:01 horas

Gordo: 13:14 horas

El sorteo fue completando los premios principales más pequeños. A las 12:10 apareció el 41147 en el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad. La siguiente hora estuvo tranquila. Más o menos. Solo se entonaron pedreas y hubo un problema con los bombos, que finalmente quedó solucionado. Finalmente, a las 13:01 apareció el tan esperado segundo premio en el 58303. A los quince minutos lo hizo el Gordo de cuatro millones a la serie, que fue al 88008. El sorteo terminó a las 14:00 horas a la espera de que se publicase la Lista Oficial de Premios.